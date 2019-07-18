Смерть осужденного в Карагандинской области. В отношении полицейских начато расследование

10 июля он умер в местной больнице, его госпитализировали прямо из камеры.

Запутанная история вокруг смерти осужденного в Карагандинской области получила продолжение. В полиции сообщили о начале служебного расследования в отношении сотрудников правоохранительных органов Осакаровского района. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Сергея Малая задержали 2 июля за "Мелкое хулиганство". А уже 10 июля он умер в местной больнице, его госпитализировали прямо из камеры. Перед этим на суде мужчина заявлял об избиении. Но так ли это на самом деле пока не ясно. Также, как и то, когда и кто наносил ему телесные повреждения.

- Меня всего избили. Эти все побои зарегистрированы. Били gznm человек и свидетели есть, палками били. Ни обезболивающих, никаких лекарств нету. У женщины с дороги, когда первый раз привезли, попросил обезболивающее. Она купила принесла, последняя таблетка осталось всё. Кровью харкаю. Я сейчас весь больной. У меня все внутри болит, - говорил Сергей Малай на судебном процессе.

На видеозаписи с процесса слышно, как судья дает поручение надзорным органам оказать помощь и принять от подсудимого заявление об избиении. Но пока в прокуратуре области это не комментируют. Вместе с этим следователям предстоит выяснить - насколько профессионально врачи оказали помощь осужденному. В отношении медиков также начато досудебное расследование по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработником, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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