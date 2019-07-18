Разогнал троих нападавших – герой видео Рус рассказал подробности

Как стало известно, видео, появившееся в Сети, было отснято 13 июля вечером.

Любит животных и не боится трудностей… Герой нашумевшего видео - молодой человек, не оставшийся в стороне при виде избиения мужчины в Актау, рассказал корреспонденту Zakon.kz подробности случившегося.

Как стало известно, видео, появившееся в Сети, было отснято 13 июля вечером.

На записи трое мужчин нападают на одного. Судя по одному из голосов за кадром, очевидец собрался на помощь. В ответ услышал: "Зачем тебе это надо?" (текст переведен на цензурный). Далее на кадрах видно, как выбежавший парень без труда разгоняет всех троих нападавших.

- Мы с другом сидели у меня дома. Он заметил, что на улице одного парня зажимают несколько человек, начал снимать. Я вышел на балкон, спросил, что он там снимает. Предложил приятелю пойти помочь, но он неконфликтный, не любит такие ситуации и мне сказал, мол, зачем это надо, сиди дома, куда ты пойдешь. Я ему сказал: "Ну снимай тогда", и ушел помогать парню, - рассказал герой видео.

После того как Рус разогнал трех парней, он поинтересовался у пострадавшего о причинах инцидента.

- Парень объяснил, что у него хотели забрать телефон, кошелек, что-то еще. Он не уточнил, шел с банкомата или откуда-то еще, но имел при себе деньги. Он сам так подумал, что у него хотели забрать деньги и телефон. Я не знаю ни его, ни их, - сказал герой видео.

Ситуации, когда герою видео приходилось за кого-то заступаться, для него не новые.

- Бывало, такое случалось, но на камеру раньше не попадало- сказал он.

Герой видео ранее активно занимался спортом, но в данный момент не тренируется. В его активе 2 года занятий айкидо, после - ворк-аутом, поддерживал физическую форму на брусьях, турниках – общедоступных в городе спортивных снарядах.

К слову, работа Руса не связана с охраной или спортом, он работает техником-механиком.

Также любит животных, сейчас у него живут кошка и два кота дома.

- В городе есть волонтеры, занимающиеся тем, что помогают бездомным животным обрести новых хозяев. Я особо не участвую в этой деятельности, но заинтересован. Не остаюсь равнодушным. Если вижу животных на улице, особенно если они пострадали, стараюсь им помочь. Пару лет назад был случай, что на набережной заметил раненого фламинго, в то время как его сородичи улетели в теплые края. Позвонил в соответствующие службы, помог птице дождаться специалистов, передал им, - рассказал герой видео.

К слову, поступок парня, запечатленный на видео, вызвал большой резонанс. Комментаторы пишут, что в наше время не хватает таких парней: "Каждый день мы должны быть Русами". Но он сам ничего сверхъестественного в своем поступке не видит.

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