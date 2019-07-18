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Жители Усть-Каменогорска перекрыли дорогу из-за отключения электричества

На место сбора приехал акима города Жаксылык Омар.

Фото : pixabay.com18 июля 2019, 07:14

Вечером 17 июля на одной из дорог Усть-Каменогорска было перекрыто движение транспорта: десятки людей собрались, чтобы высказать свое несогласие с действиями энергетиков, передает Zakon.kz со ссылкой на yk.kz.

В садовом товариществе "Восход" отключили электричество за долги. Люди остались не только в темноте, но и без воды, без возможности приготовить пищу, к тому же у многих дома старики, дети, больные. Жители решили, что единственный выход экстренно достучаться до властей - это выйти на улицу.

На место сбора приехал акима города Жаксылык Омар. Проблема тут же решилась – в домах восстановили подачу электроэнергии.

- Прибыв на место, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар ознакомился с ситуацией и поручил создать рабочую группу, которая выяснит причины образования задолженности, - сообщили в пресс-службе акимата. - Ситуация в садовом товариществе "Восход" находится под контролем.


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