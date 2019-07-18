В Алматы сгорели три частных дома

Пострадал один человек.

Три частных дома и хозпостройки загорелись в Алматы в ночь на 18 июля, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

18.07.2019г. в 00:55 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по адресу: Жетысуский район, ул. Потанина д.145. На момент прибытия пожарных расчетов в 01.05 часов на место вызова происходило горение кровли одноэтажного двухквартирного частного жилого дома с переходом огня на кровлю и второй этаж 2-этажного соседнего частного жилого дома (ул. Потанина, д. 145/2), кровли СТО ангарного типа (ул. Жангельдина, 140) и хозпостройки (ул. Потанина д.147).

Дом, с которого начался пожар - 1952 г.п., каркасно-камишытовый. Развивался пожар очень быстро. Переход огня произошел в результате того, что все пристройки были на расстоянии одного метра.

Пожар локализован в 01:59 часов и ликвидирован в 02:47 часов.

Общая площадь пожара составила 260 кв.м.

С отравлением продуктами горения доставлен в больницу города мужчина 1983 г.р.

Причина пожара устанавливается.

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