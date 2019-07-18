На большей территории Казахстана сохраняется жара

Лишь на западе, юго-западе, севере, в центре и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди.

На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе, юго-западе, севере, в центре и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града, на севере ночью и утром местами туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град. В Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, днем Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, ночью в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области местами возможен град. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, Жамбылской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 18 июля будет ясно, температура составит 30 градусов.

В Алматы будет преимущественно ясно, 35 градуса.

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