Новые проекты для молодежи стартовали в ВКО

Новые проекты расширяют возможности молодежи в реализации StartUP проектов, сопровождения бизнес идей, получения бесплатных консультаций юристов и психологов по актуальным вопросам.

На специальном брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказали о четырех новых проектах в сфере молодежной политики, реализуемых в рамках Года молодежи, передает Инфоцентр ВКО.



По словам заместителя акима области Асем Нусуповой, в рамках проекта "Жас Кәсіпкер" с 24 июля текущего года 1300 человек в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе категория NEET, члены молодых или малообеспеченных многодетных семей, трудоспособные инвалиды могут начать обучение основам предпринимательства. После этого, разработать бизнес - план и претендовать на невозвратные гранты до 200 МРП (505 тысяч тенге). Средства можно будет направить на приобретение инвентаря, оборудования, животных, скота, птицы. Всего 1277 человек смогут получить такие гранты. Для участия в программе нужно обратиться в Центры или отделы занятости по месту жительства.

Следующие три проекта реализуются в рамках государственного гранта Центра поддержки гражданских инициатив по линии Министерства информации и общественного развития РК. Получить информацию об участии в них можно в молодежных ресурсных центрах городов и районов области, информация о местонахождении центров размещена на сайте eljastary.kz.

Так, по проекту "JasA!" могут быть реализованы социальные идеи, проекты и инициативы молодежи по улучшению среды обитания и развитию городов и сел. Общественное объединение "Сообщество молодежных работников" займется кураторством участников. Условия для членов проекта просты - до 26 июля текущего года зарегистрироваться на сайте jashome.org, объединиться в мини-группы по пять человек. На конкурсной основе выберут лучших ребят, которые для воплощения своих инициатив получат гранты в размере до 610 тыс. тенге. По предварительным данным, по всей стране планируется охватить около 660 молодых людей и реализовать около 100 идей.

С 1 августа этого года в регионе начнут работу 20 опытных юристов-практиков на базе молодежных ресурсных центров городов и районов в рамках проекта "Qorgau". Идея инициативы в том, чтобы создать доступную и бесплатную инфраструктуру для защиты прав граждан, в том числе молодежи. Проект реализуется общественным фондом "Eurasian Expert Council". Ожидается, что на юридические консультации смогут попасть больше 5 тысяч человек.

С 14 июля началась реализация проекта по развитию менторства, где наставники помогают молодежи в вопросах профессионализации, правовой консультации, личностного роста. Менторы Восточного Казахстана прошли 4-дневное обучение в городе Нур-Султан.

Асем Нусупова отметила, что на сегодняшний день в области проживает 264 990 человек в возрасте от 14 до 29 лет или 20% населения региона. Работа в сфере молодежной политики ведется в соответствии с Дорожной картой Года молодежи.

В рамках реализации задач по обеспечению занятости, трудоустройства молодежи, в области действуют следующие государственные программы: "Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек", "Молодежная практика", "Дорожная карта бизнеса-2020", "С дипломом в село!".

За 6 месяцев в органы занятости обратилось более 4,5 тысяч молодых людей, 50% из которых проживают в сельской местности. Все они охвачены мерами содействия занятости. 15 молодым предпринимателям предоставлены гранты в рамках "ДКБ-2020". По программе "С дипломом в село!" подъемные пособия получили 230 молодых специалиста на общую сумму 40,6 млн. тенге, 149 человек получили бюджетные кредиты для приобретения и строительства жилья.

По итогам первых трех месяцев этого года наблюдается тенденция к снижению числа не работающей и не обучающейся молодежи. При общереспубликанском показателе в 7,6%, регион имеет долю NEEТ молодежи 2,8%.

Новые проекты расширяют возможности молодежи в реализации StartUP проектов, сопровождения бизнес идей, получения бесплатных консультаций юристов и психологов по актуальным вопросам.

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