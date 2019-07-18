Количество заключенных браков в Казахстане уменьшилось

А количество разводов увеличилось.

В Республике Казахстан в 2018 году органами РАГС зарегистрировано 137,8 тыс. браков, что в сравнении с предыдущим годом меньше на 2,8%, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

В сравнении с 2017 годом число зарегистрированных разводов увеличилось на 0,3% и составило 54,8 тыс. разводов.

Основная доля разводов, 27,1% от их общего числа приходится на группу лиц, продолжительность брака которых составила 5-9 лет. Доля разводов среди лиц с продолжительностью брака 2-4 года составила 23,5%, после года совместной жизни – 7,5%, в течение года с момента заключения брака составила 5,3%.

Общая доля разводов среди лиц свыше 10 лет совместной жизни составила 36,6%.

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