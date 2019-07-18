Лучшие сериалы года - кто достоин ТВ-"Оскара"

Лауреатов "Эмми" назовут на церемонии в Лос-Анджелесе 22 сентября.

В США назвали номинантов на телевизионную премию "Эмми", которая считается эквивалентом "Оскара" или "Грэмми" на ТВ. За золотую статуэтку будут бороться "Игра Престолов", "Удивительная Миссис Мейзел", "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Матрешка", "Это мы", "Поза", "Озарк" и другие. Но и помимо номинантов в прошедшем телесезоне было немало знаковых премьер. РИА Новости рассказали о них.

"Игра престолов"

Выхода заключительного сезона "Игры престолов" ждали по всему миру. Дождались. Все, как хотели фанаты: интриги, коварство, откровенные сцены, борьба за жизнь ключевых персонажей. Зрителям показали битву с Белыми Ходоками, противостояние Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и ее дракона с Серсеей Ланнистер (Лина Хиди) и раскрыли тайну, кто же достоин престола Семи Королевств.

Хотя фанаты раскритиковали завершение саги, создали петицию с требованием пересъемок сезона и смеялись над ляпами, культовую франшизу нельзя не отметить как минимум за вклад в индустрию.

За восемь сезонов "Игра" получила более трехсот различных наград, в том числе прайм-таймовые "Эмми", премию "Хьюго", "Золотой глобус" и другие.

"Чернобыль"

Сериал вышел в мае и по оценке сайта Internet Movie Database (IMDB) стал самым популярным телешоу в истории. И, конечно же, одним из самых обсуждаемых мини-сериалов в Рунете. Пятисерийный драматический проект рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий и расследовании причин.

"Чернобыль" критиковал бывший директор ЧАЭС, участники событий оценивали его достоверность, "Коммунисты России" даже обращались в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к "клеветническому сериалу".

Но смотреть его стоит не только ради того, чтобы определить, кто прав, а кто виноват, верите вы создателям или нет. Это действительно хорошее кино с талантливыми актерскими работами Стеллана Скарсгарда, Джареда Харриса, Эмили Уотсон, невероятно детально и точно воссозданными советским духом и бытом.

"Убивая Еву"

С первого сезона сериал про игру в кошки-мышки между аналитиком MI5 Евой Поластри (Сандра О) и наемной убийцей с русскими корнями Вилланель (Джоди Комер) захватил внимание зрителей по всему миру и принес создателям кучу наград.

В этом году в номинации "Лучший драматический сериал" — продолжение, в котором героини разбираются с "химией", возникшей между ними.

Авторы "Евы" создали своеобразный микс из книг Джона Ле Карре и фильмов о Джеймсе Бонде.

"Телохранитель"

Сюжет "Телохранителя" крутится вокруг, казалось бы, уже избитой темы: сержант полиции Дэвид Бадд (Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка, привет "Игре престолов") — ветеран войны, страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Интрига в том, что его работа — охранять членов королевской семьи и правительства. Теперь Бадду поручают безопасность министра внутренних дел Джулии Монтегю. Выясняется, что их политические взгляды не совпадают, и это — вместе с серией нападений на высокопоставленных лиц — не делает их отношения проще.

У "Телохранителя" самый высокий рейтинг в Англии среди всех мини-сериалов с 2008 года.

"Барри"

Тема бывших военных, их интеграции в общество затрагивается и в сериале "Барри". Авторы рассказывают о бывшем морпехе (Билл Хейдер), который от нечего делать пытается стать киллером. Правда, без особого успеха. Однажды, благодаря новому заказу, герой отправляется в Лос-Анджелес, где оказывается на курсах актерского мастерства и неожиданно находит новое призвание.

Первый сезон уже получил "Эмми" за актерские работы, награды от американских гильдий сценаристов и режиссеров, телевизионных критиков, премию Американского института киноискусства и другие.

"Острые предметы"

Жан-Марк Валле снял мини-сериал с Эми Адамс — она сыграла журналистку Камиллу Прикер, которая возвращается в родной город, чтобы написать статью о жестоком убийстве девушки. При этом героиня борется с творческим кризисом, а потом и со своими внутренними переживаниями и воспоминаниями.

Поскольку "Острые предметы" вышли в июне 2018 года, то не смогли претендовать на "Эмми" прошлого сезона (до номинаций допускаются сериалы, вышедшие в эфир до 31 мая текущего года). Эта работа уже получила "Золотой глобус" (Патриция Кларксон за роль второго плана) и награды телевизионных критиков (Кларксон и Адамс).

"Возвращение домой"

Джулия Робертс перевоплотилась в соцработника Хайди Бергман из Центра поддержки "Возвращение домой", помогающего бывшим военным справиться с ПТСР и вернуться к гражданской жизни. Только это было четыре года назад, а в настоящем Хайди — официантка в кафе, которая ничего не помнит о предыдущем месте работы. В баре появляется проверяющий от Министерства обороны, и по мере расследования Бергман понимает, что ее ввели в заблуждение по поводу истинной цели "Возвращения домой".

Психологический триллер не дает зрителям расслабиться ни на секунду, он уже продлен на второй сезон.

"Хороший доктор"

Главный герой — молодой хирург и диагност Шон Мерфи. Он переезжает из небольшого городка и получает работу в престижной больнице в Сан-Хосе. У него аутизм, что затрудняет общение с коллегами и пациентами. История его взросления и социализации приобретает новые краски за счет того, что Шону приходится бороться со скептицизмом коллег. Он доказывает свою значимость, завоевывает уважение других врачей, не уверенных в том, что аутист может быть хирургом.

Сериал поможет лучше понять людей с аутизмом и в целом позволит иначе посмотреть на жизнь таких особенных людей.

"Лучше звоните Солу

Криминальная драма "Лучше звоните Солу" — спин-офф и приквел культового сериала "Во все тяжкие". Главный герой — адвокат Джимми Макгилл (Боб Оденкерк). События происходят в Альбукерке за шесть лет до его появления и знакомства с главными героями в сериале "Во все тяжкие".

Благодаря тому, что у двух сериалов один и тот же создатель (Винс Гиллиган), они выдержаны в едином стиле. Поклонники "Во все тяжкие" погружаются в уже знакомый мир, не отвлекаясь на возможные несоответствия.

"Метод Комински"

Знаменитый голливудский актер Сэнди Комински создал свою студию, где преподает актерское мастерство. Этот сериал — бенефис Майкла Дугласа, который играет Комински. Компанию ему составляет другая легенда Голливуда — Алан Аркин, исполняющий роль его давнего друга и коллеги по имени Норман. Их блестящий дуэт стоит того, чтобы провести время у экрана.

За создание отвечал Чак Лорри — автор ситкомов "Теория Большого взрыва", "Грейс в огне", "Розанна" и других.

"Наследники"

Зрителей ждет настоящая сага о клане вымышленных медиамагнатов Роев. Глава конгломерата Waystar Royco — Логан, могущественный, но стареющий отец семейства. Правление должен унаследовать его старший сын, но это невозможно без интриг, предательств и борьбы за власть. Современные "тайны мадридского двора" откровенны, динамичны и правдоподобны.

У сериала блестящая команда создателей — лауреат "Оскара" режиссер и сценарист Адам МакКей, комик Уилл Феррелл и сценарист Джесси Армстронг.

"Наследников" уже оценили Американский институт киноискусства и Гильдия режиссеров, присудив свои награды.

"Удивительная миссис Мейзел"

История брошенной мужем домохозяйки Мириам "Мидж" Мейзел (Рэйчел Броснахэн), которая начала успешную карьеру стендапера, получила продолжение. Второй сезон — не только о Мидж, но и о ее близких. Так что тема борьбы женщины за права "разбавляется" экзистенциальными вопросами вроде конфликта поколений или жизненных приоритетов.

Лауреатов "Эмми" назовут на церемонии в Лос-Анджелесе 22 сентября.

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