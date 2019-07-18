Талгат Калиев: Я жду от Нацсовета многого и буду прилагать максимум усилий

По его мнению, есть все основания ожидать от работы НСОД глубокой работы над системными накопившимися проблемами.

Известный политолог Талгат Калиев, автор популярного Телеграм-канала Kaliyev Channel, рассказал, каким он представляет себе Национальный совет, и на каких вопросах он рассчитывает сконцентрироваться во время своей работы в этом органе. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

По мнению политолога, все понимают, что нужна простая и внятная дорожная карта реформ. Реформ разных - политических, социальных, экономических, правоохранительной и административной систем. Страна меняется, должна меняться повестка. И так же понятно, что повестка не вырабатывается на площадях и улицах. В составе Совета известные и авторитетные эксперты, профессионалы, публичные персоны. Есть все основания ожидать глубокой работы над системными накопившимися проблемами.

- Лично я рассчитываю сконцентрироваться на вопросах политических реформ, в сторону повышения ее публичности и прозрачности. Страна полна управленцев, но мы совершенно забыли, что такое реальная публичная конкурентная политика. По моему глубокому убеждению, следующие парламентские выборы должны проходить по новым правилам. Парламент должен стать эффективным, авторитетным институтом власти, в котором не будет табуированных тем. Вопросы жизни в новой информационной реальности. Слабость отечественных СМИ во многом рукотворна, результат планомерных законодательных ограничений, развращения прессы госзаказом, выдавливания талантливых и эффективных медиаменеджеров, уничтожения независимых изданий. Ведь ничего трагичного не было в существовании «Республики» и «Ратель»... Реформа правоохранительных органов. Когда-то мне довелось поработать советником министра внутренних дел. Думаю, этот опыт будет полезен в работе в составе Совета. И, конечно же, о механизмах эффективной социализации молодежи. Глубоко убежден, что молодежи нужны не готовые решения, а условия и возможности для приложения сил, нужны перспективы и вера в справедливость своего государства, – написал Талгат Калиев.

Он отметил, что ждет от Нацсовета многого. И будет прилагать максимум усилий.

- Не нужно думать, что его решения предопределены. Все только начинается, неожиданностей, думаю, будет много. Предупреждая вопросы, зарплаты членство в Совете не предполагает, – резюмировал политолог.

17 июля 2017 года были утверждены положение и состав Национального совета общественного доверия (НСОД) при Президенте Республики Казахстан. В него вошли правозащитники, политологи и различные эксперты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!