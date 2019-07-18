Кадры с места пожара на складе в Алматы
67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы задействованы в борьбе.
Фото : Zakon.kz18 июля 2019, 10:41
Утром 18 июля в Алматы загорелось складское помещение, передает Zakon.kz.
Официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что в 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1.
Загоревшиеся склады стали тушить с вертолета.
- В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолет, оборудованный водосливным устройством для тушения пожара. На данный момент произведено 7 сбросов воды. Приступил к тушению пожара борт Службы спасения города Алматы, - сообщили в ДЧС.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4978168-fd1ee6b869d908b49f6490527de613bd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...