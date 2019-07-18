Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Кадры с места пожара на складе в Алматы

67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы задействованы в борьбе.

Фото : Zakon.kz18 июля 2019, 10:41

Утром 18 июля в Алматы загорелось складское помещение, передает Zakon.kz.

Официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что в 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1.

Загоревшиеся склады стали тушить с вертолета.

- В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолет, оборудованный водосливным устройством для тушения пожара. На данный момент произведено 7 сбросов воды. Приступил к тушению пожара борт Службы спасения города Алматы, - сообщили в ДЧС.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты