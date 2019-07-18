В Павлодаре взрослые обокрали детей

Полицейские проводят мероприятия по их задержанию.

В Павлодаре зафиксировано несколько случаев кражи имущества у несовершеннолетних детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

16 июля вечером во дворе дома 46 по улице Айманова 40-летний мужчина пришел навестить свою 6-летнюю дочь, украл у нее золотую цепочку с кулоном стоимостью 200 тысяч тенге и убежал.

Другой павлодарец, 1983 года рождения, безработный, находясь в магазине, путем свободного доступа совершил кражу денежных средств, в сумме две тысячи тенге у 9-летнего несовершеннолетнего. Как и в первом случае, также, после совершенного преступления, убежал. Видимо оба подозреваемых побежали за совестью.

По обоим фактам проводятся досудебные расследования. Полицейские проводят мероприятия по их задержанию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!