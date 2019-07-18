Полицейские "приемные на дороге" заработают в Алматы

Телефон "горячей линии" 8-747-080-01-56.

В Алматы стартует акция "Приемная на дороге", которая пройдет 19 и 20 июля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

- 19 и 20 июля 2019 года полицейские Алматы планируют провести традиционную акцию "Приемная на дороге" по вопросам оказания государственных услуг по регистрации автотранспорта, выдачи водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности, организации дорожного движения, переоборудования транспортных средств, уплаты штрафов за административные правонарушения, жалобы, нарекания на действия сотрудников дорожно-патрульной полиции, работы участковых и школьных инспекторов, природоохранной полиции и другие вопросы, касающихся деятельности полиции Алматы,- говорится в сообщении.

Специализированные автобусы "ПРИЕМНАЯ НА ДОРОГЕ" будут принимать граждан 19 и 20 июля с 09.00 ч. до 19.00 ч. по следующим адресам:

1. Парк имени Первого Президента - расположенный в Бостандыкском районе по адресу: г. Алматы, ул. Навои - пр. Аль-Фараби.

2. Площадь "Астана" - расположенная в Алмалинском районе по адресу: г. Алматы, ул. Толе би между пр. Абылай хана и Панфилова.

3. Площадь Республики - расположенная в Бостандыкском районе по адресу: г. Алматы ул. Сатпаева между ул. Желтоксан и пр. Назарбаева.

Кроме этого, в постоянном режиме функционирует телефон канал горячей линии "Приемная на дороге", по которому уже сейчас граждане смогут позвонить и задать интересующие вопросы. К слову, телефон горячей линии подключен к мессенджеру WhatsApp для удобного и моментального обмена сообщениями и видеоинформацией.

Телефон "горячей линии" 8-747-080-01-56.

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