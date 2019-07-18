На 6 лет осуждены руководители ГАСК за мошенничество

Они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя и начальника отдела ГАСК по Актюбинской области Т. Куанышева и К. Канаева, сообщает Zakon.kz.

- Указанные лица используя свое служебное положение группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами представителей частных компаний в сумме более 150 млн тенге за оказание содействия в переоформлении заведомо подложных лицензий на проектную, изыскательскую деятельность и строительно- монтажные работы старого образца в электронную форму, - рассказали в департаменте.

16 июля приговором суда № 2 г. Актобе Куанышев и Канаев осуждены к 6 годам годам лишения свободы.

Они также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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