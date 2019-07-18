На свадьбу на вертолете: пилота отстранили от полетов

Таким способом молодожены хотели эффектно появиться на свадьбе.

КГА отстранил от полетов пилота вертолета, нарушившего правила производства полетов в гражданской авиации, передает Zakon.kz.

15 июля 2019 года в социальных сетях было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент посадки вертолета R-44 рег. № UP-RB006, принадлежащего ТОО "Falcon Avia", на территории населенного пункта (предположительно г. Чу). Таким способом молодожены хотели эффектно появиться на свадьбе.

- Тем самым не были соблюдены положения пункта 423 Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденных приказом и.о. министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 509. По данному факту, Комитетом гражданской авиации МИИР РК отстранен от полетов КВС Матвиенко А.В., допустивший посадку на территории населенного пункта, а также направлена инспекционная комиссия для проверки вопросов организации полетов ТОО "Falcon Avia", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

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