На 7 лет осуждена шымкентская бизнес-вумен за дачу взятки прокурору

Сумма взятки составила 4 миллиона тенге.

К семи годам лишения свободы приговорена женщина-лжепредприниматель за дачу взятки прокурору, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департаментом Агентства по противодействию коррупции города Шымкент.

Как сообщили в ведомстве, ранее завершено досудебное расследование в отношении Тикуновой К., подозреваемой в создании и руководстве деятельностью "лжепредприятий".

- Тикунова К. с целью решения вопроса о прекращении прокурорской проверки по ее теневому бизнесу совершила покушение на дачу взятки заместителю руководителя управления прокуратуры города Шымкент в сумме 4 млн тенге. 17 июля 2019 года приговором суда Аль-Фарабийского района города Шымкент Тикунова К. осуждена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденная пожизненно лишена права заниматься руководящей деятельностью в коммерческих и иных организациях.

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