Конфликт интересов и другие коррупционные риски выявили в Наццентре экспертизы лекарств

Антикоррупционная работа в центре носит формальный характер, а также отсутствует общественное участие.

Проведенный анализ Национального центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий показывает, что практически каждое направление деятельности центра сопряжено с коррупционными рисками, сообщила на совещании и.о. руководителя департамента превенции Агентства по противодействию коррупции Анар Жарова, передает корреспондент Zakon.kz.

- По итогам анализа выявлены причины и условия, способствующие проявлению коррупции. Первый момент связан с ключевой деятельностью центра, а именно выдача заключения о безопасности, качества и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий, - сообщила Жарова.

По ее словам, в ходе анализа установлено, что стандарт по выдачи заключения о безопасности и качества лекарств проводится с грубым нарушением законодательства.

- Не понятно, как при отсутствии нормативной базы в течении двух лет с декабря 2016 по декабрь 2018 года выдавались заключения и осуществлялся контроль со стороны министерства здравоохранения. Потому что на момент анализа отсутствовала какая-либо статистическая или отчетная информация, не обеспечивался общественный мониторинг качества оказания госуслуги. При таком положении дел возникает резонный вопрос о законности принятых в этот период решений, - добавила представитель Агентства.

Другой коррупционный фактор, выявленный в ходе анализа, длительный срок регистрации лекарственного средства.

- Это 210 календарных дней без учета времени на исправления замечаний на этапах экспертизы. Фактически срок экспертизы и регистрации лекарственных средств на законном основании может длиться намного выше установленного срока в 210 дней. Таким образом длительные сроки регистрации в совокупности с ограниченными сроками годности в рамках ограниченного периода действия вынуждают производителей предпринимать всевозможные действия для ускорения регистрации в том числе путем коррупционного сговора, - отметила Анар Жарова.

Также, согласно озвученным данным, в центре не обеспечивается также прозрачность процесса закупок, а соответствующая информация на интернет ресурсе центра размещается не в полном объеме и с нарушением сроков.

Коррупционные риски, по мнению и.о. руководителя департамента превенции, осложняются отсутствием практических механизмов по выявлению и недопущению конфликта интересов.

- Во внутренних актах центра вопрос конфликта интересов рассматривается только через призму родственных отношений. К примеру, если в процессе закупок работник оказывает содействие своему однокурснику, то здесь, по мнению центра, конфликт интересов отсутствует. Это недопустимо. Проведенный анализ показывает, что практически каждое направление деятельности центра сопряжено с коррупционными рисками. Работа по превенции, то есть по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных нарушений можно назвать недостаточной. Антикоррупционные планы носят формальных характер, отсутствует общественное участие. С учетом этого видится целесообразным пересмотреть подходы к работе, - заключила Анар Жарова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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