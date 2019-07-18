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В Алматы временно закроют проезд на одном из участков улицы Толе би

Алматинцев просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам

Фото : АлТС18 июля 2019, 13:28

С 22 часов 19 июля до 6 часов утра 21 июля 2019 года будет перекрыто движение автотранспорта по улице Толе би в районе пересечения с улицей Чокина, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Алматинских тепловых сетях, временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, проложенного под проезжей частью этого уличного сегмента.

- Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения, - сообщили в АлТС.

Алматинцев просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

Альберт Ахметов


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