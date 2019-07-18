Как Минздрав решает проблему продажи справок

На сегодняшний день также планируется пересмотреть перечень справок для выхода на работу.

Проблема продажи медицинских справок в ведомстве решается на системном уровне путем оцифровки всех процессов. Об этом на совещании в Агентстве по противодействию коррупции сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, передает корреспондент Zakon.kz.

- Касательно справок хотелось бы действительно добавить. Да, такая проблема существует. На системном уровне министерством проводится работа. В частности решением данной проблемы, мы видим оцифровку всех процессов. То есть, чтобы гражданам не приходилось для подтверждения того или иного состояния здоровья обращаться за бумажной версией, - сообщил Надыров.

Также, по его словам, пересматривается перечень справок, которые сегодня требуются для выхода на работу и занятия определенных должностей.

- Наряду с фактами когда медицинские работники продают справки, есть ряд факторов. В прошлом году, в том числе и Агентством были найдены факты, когда при подделке печати врачей, где-то в подвальных условиях все штамповалось и в огромных количествах передавалось. Хотел бы обратиться к вашим коллегам. Часто, очень часто сотрудники медицинской организации выявляют факторы, передают уполномоченным органам, но мизерный процент, когда заканчивается это полноценным расследованием и уголовным делом. Это расценивается как мелкое хулиганство. Каких-то сильных мероприятий со стороны контролирующих органов почему-то не проводится. Хотел бы обратить ваше внимание, потому что поддельные справки иной раз достигают таких моментов, что уже тянет на уголовное дело, - отметил вице-министр здравоохранения.

Сегодня на совещании в Агентстве по противодействию коррупции вновь подняли проблему продажи справок в медучреждениях страны. Как сообщил замглавы ведомства Олжас Бектенов, проблема продажи справок будет актуальной пока есть спрос и предложения со стороны самих медработников, поэтому в этом вопросе профильному министерству необходимо навести порядок.

- Мы своим территориям давали поручения. "Адалдық алаңы" просили подключиться. По поводу объявлениях о продаже справок на сайтах OLX, Satu.kz. Откроешь, а там все пестрит. Это говорит о том, что, конечно, есть спрос со стороны населения. Никто не хочет бегать по этим кабинетам, всем удобнее заплатить и все проблемы свои решить. Соответственно, предложение есть со стороны медицинских работников, - отмечал Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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