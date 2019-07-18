В Алматы могут открыть сервисный центр, шоурум и зарядные станции для Tesla

На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 107 ед. электрических автомобилей, из которых 67 ед. электромобилей марки Tesla разных моделей.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями компании Tesla, передает Zakon.kz со ссылкой на almaty.gov.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы открытия сервисного центра, шоурума Tesla Motors и строительства инфраструктуры зарядных станции электрических автомобилей в Алматы.

Стоит отметить, что в целях развития мобильности горожан, в мегаполисе реализуются ряд мероприятии по улучшению транспортной инфраструктуры города. Принимаемые меры направлены на улучшение пропускной способности дорог, безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки в городе.

На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 107 ед. электрических автомобилей, из которых 67 ед. электромобилей марки Tesla разных моделей.

Компанией Tesla основано в 2003 году в США (Санта Клара, Калифорния). Основатели – Илон Маск, Мартин Эберхард, Джефри Брайан. Отрасль – Автомобилестроение; солнечная энергетика.

Компанией за первое полугодие 2019 года было произведено более 150 тыс. автомобилей. На сегодняшний день объем производства достигает более 7 тыс. электромобилей в неделю. Компания имеет более 1250 станции зарядных станции с общим количеством порядка 10000 стоек Supercharger.

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