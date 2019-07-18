Лжетеррористку, "заминировавшую" отдел полиции, осудили в Акмолинской области

Женщина приговорена к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.

В Акмолинской области суд вынес решение в отношении лжетеррористки, "заминировашей" отдел полиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атбасарского районного суда.

- Гражданка К., находясь в нетрезвом состоянии, со своего сотового телефона позвонила на пульт дежурной части Специализированной пожарной части города Атбасара "101" и заведомо ложно сообщила о том, что здание отдела полиции заминировано. Атбасарский районный суд признал гражданку К. виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, – указано в сообщении райсуда.

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