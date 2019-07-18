В ВКО двое мужчин резали и воровали рельсы

Решением Шемонаихинского районного суда ВКО задержанные признаны виновными.

Транспортные полицейские задержали похитителей железнодорожных деталей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Оскемен-1 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двоих мужчин, 1985 и 1996 годов рождения, которые на территории железнодорожной станции Шемонаиха совершили кражу железнодорожных деталей.

В ходе расследования было установлено, что мужчины сварочным аппаратом разрезали железнодорожные рельсы подъездного пути одного из ТОО расположенного в районе железнодорожной станции на куски, в общей сложности весом почти 2 тысячи тонн.

Подозреваемые дали признательные показания.

Решением Шемонаихинского районного суда ВКО задержанные признаны виновными.

Аналогичный случай также имел место на перегоне ст.ст. Тургусун-Зыряновск в ВКО. Двое мужчин совершили хищение рельсов длиной 15 метров с участка расположенного вдоль железнодорожного полотна и увезли в г. Алтай для дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома, после чего были задержаны транспортными полицейскими.

Решением Зыряновского районного суда задержанные признаны виновными в совершении кражи и приговорены к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

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