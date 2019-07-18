Чем удивила Япония казахстанского актера
Актер поделился с подписчиками своими открытиями и впечатлениями.
Казахстанский актер Санжар Мади рассказал, чем его удивила Япония - страна, где в 2020 году пройдут летние Олимпийские игры, передает Zakon.kz.
Санжар опубликовал в Instagram познавательный пост, перечислив "15 фактов о Японии". Актер поделился с подписчиками своими открытиями и впечатлениями.
Топ-15 фактов о Японии по версии актера выглядят следующим образом.
1. Виза бесплатная. Делают в Посольстве Японии в столице.
2. Отели есть разные по цене.
3. Еда тоже варьируется от 2.200 тенге (5.5$) и до бесконечности за человека.
4. Все очень милые.
5. Дорогой транспорт. Такси (как только сел, сразу плати 2.500 тенге/23$). Метро (одна остановка) 600 тенге/1.5$.
6. В ресторанах нет капучино.
7. Все унитазы со звуком, подогревом и электрическим биде.
8. Мало говорят на английском.
9. Везде разрешено ходить с собаками.
10. Полиция и скорая в громкоговоритель извиняется, что им приходится торопиться и проехать на красный свет.
11. Повышенная суицидальность. Поэтому почти все мосты и смотровые площадки крыты или оборудованны забором.
12. Курить строго запрещено. Можно только в спец местах.
13. Море аниме и фетиша. Везде есть журналы для взрослых.
14. Apple pay не работает в некоторых местах.
15. Почти все музеи бесплатные.
Подготовил Альберт Ахметов
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