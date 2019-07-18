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Пожар на складе в Алматы ликвидирован

Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Фото : Zakon.kz18 июля 2019, 15:05

К обеду пожар на складе в Алматы ликвидировали, передает Zakon.kz.

Официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила,что пожар ликвидирован в 14:49 часов.

- Площадь пожара составила 450 кв.м. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

18 июля 07:45 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, ул.Омарова, 12в/1. В борьбе с огнем были задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы. Загоревшиеся склады в Алматы тушили с вертолетов.


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