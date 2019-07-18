Свыше 500 жителей Нур-Султана поддержали акцию #TazaQazaqstan
Среди них представители НПО, различных общественных объединений, активисты, журналисты, а также члены правительства Казахстана.
Фото : акимат столицы18 июля 2019, 15:14
Акимат Нур-Султана присоединяется к акции министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана по очистке территории Кояндинского водохранилища, которая стартует уже 20 июля, сообщается на сайте акимата столицы.
Согласно сведениям, в акции участие примут свыше 500 человек. Среди них представители НПО, различных общественных объединений, активисты, журналисты, а также члены правительства Казахстана.
Напомним, акцию #Birge #TazaQazaqstan запустил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.
Всех желающих присоединиться ждем 20 июля, в 8ч на территории Триатлон-парка. На территории парка (со стороны улиц Б.Момышулы/Р.Кошкарбаева) будут ждать автобусы, которые доставят участников акции до места назначения. Рабочий инвентарь будет выдан на месте.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4978226-f9297ba6ea1b7f088fa9767f7b6e4046
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...