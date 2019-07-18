Свыше 500 жителей Нур-Султана поддержали акцию #TazaQazaqstan

Среди них представители НПО, различных общественных объединений, активисты, журналисты, а также члены правительства Казахстана.

Акимат Нур-Султана присоединяется к акции министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана по очистке территории Кояндинского водохранилища, которая стартует уже 20 июля, сообщается на сайте акимата столицы.

Согласно сведениям, в акции участие примут свыше 500 человек. Среди них представители НПО, различных общественных объединений, активисты, журналисты, а также члены правительства Казахстана.

Напомним, акцию #Birge #TazaQazaqstan запустил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Всех желающих присоединиться ждем 20 июля, в 8ч на территории Триатлон-парка. На территории парка (со стороны улиц Б.Момышулы/Р.Кошкарбаева) будут ждать автобусы, которые доставят участников акции до места назначения. Рабочий инвентарь будет выдан на месте.

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