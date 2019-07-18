Ректор: В Казахстане не большой дефицит медицинских кадров

Распределение врачей по специальностям, по лечебным учреждениям, по регионам на недостаточно высоком уровне.

Несмотря на ежегодное увеличение числа медицинских кадров с высшим образованием, за счет роста приема в медицинские вузы и увеличения количества выпускников, в отрасли сохраняется дефицит кадров, особенно в сельской местности. В этом году более 200 выпускников Медицинского университета Астана (МУА) начнут свою трудовую деятельность в условиях сельских районов и моногородов, в соответствии с нормами по обязательной отработке образовательного госзаказа. Своим мнением по этой теме с Zakon.kz поделился председатель правления, ректор НАО "Медицинский университет Астана" Дайнюс Павалькис.

- Я думаю, что в Казахстане не большой дефицит в медицинских кадрах. Последний отчет министра здравоохранения РК Елжана Биртанова показывает, что распределение врачей по специальностям, по лечебным учреждениям, по регионам на недостаточно высоком уровне. Но если сравнивать со странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), Казахстан находится в золотой середине. Хотя все медицинские университеты Казахстана готовят интернов и резидентов в достаточном количестве для распределения по регионам, но к сожалению этого на сегодняшний день не происходит. И мне кажется, обеспечение медицинскими кадрами на местах скорее задача акиматов, а не Министерства здравоохранения и медицинских университетов, которые занимаются квалифицированной подготовкой будущих врачей. Акиматы должны больше быть заинтересованными в кадрах и обеспечивать выпускников (жилье, подъёмные, достойная зарплата, места в детских садах и т.д.), как способ мотивации к деятельности врачей на селе.

- Какие положительные моменты вы можете отметить в прохождении выпускниками трудовой деятельности в сельских регионах?

- Все ректоры медицинских вузов Казахстана пришли к единому мнению, что интерны в процессе обучения должны пройти частично практику в разных регионах как в городских, так и в сельских. Если они 15-20% от всего обучения проведут в практической деятельности на местах (центральные районные больницы, поликлиники и др.), то это даст больше опыта, практических навыков, и увидят какие условия труда их ждут в регионах. И тут должна проявиться активность местных властей, которые должны заинтересовать будущих врачей, показав им условия труда и проживания. Таким образом, местным исполнительным органам и главным врачам, как основным работодателям предоставляется возможность выбрать лучших медицинских специалистов из выпускников на месте, увидев их работу и навыки.

- Каким вы видите сельского врача?

- Мое мнение, что врач в селе должен быть после резидентуры: подготовленный как семейный врач, управляя всеми болезнями, уметь обслужить как взрослых, так и детей, распознавать весь спектр болезней и лечить не сложные болезни ЛОР, акушерства, глазные и т.д. А также заниматься не только лечением, а проводить профилактику заболеваний. В мировой практике семейные врачи являются главными держателями здоровья в семье, и их задача уметь вылечить своих пациентов. Если у нас будет семейный врач, то отпадет потребность в сельской местности в узких специалистах как педиатр, хирург, офтальмолог и др., и в результате оклад может возрасти в несколько раз больше чем сейчас. Поэтому, я думаю, стоит стремиться к такой системе подготовки семейных врачей. На сегодняшний день Министерство здравоохранения уже делает определенные шаги по обучению таких специалистов, что совпадает с идеологией Всемирной организации здравоохранения.

- Согласно информации, опубликованной в ряде британских масс-медиа, выпускники вузов Соединенного королевства быстрее, чем их европейские коллеги, получают работу после окончания учебы. Так на сегодня 93% британских выпускников получили работу на полный день. Что бы вы могли рекомендовать для достижения таких результатов для медицинских вузов и Казахстана в целом?

- Думаю, данный показатель указан не по всем медицинским специальностям, скорее всего речь идет о специальности «Семейная медицина», они подготавливают то количество врачей сколько надо. Например: они знают когда определенный врач уйдет на пенсию, так как у них практикуется своевременный уход на заслуженный отдых, заранее резидент уже начинает осуществлять практику у данного врача в офисе, зная, что в дальнейшем продолжит его практику. Таким образом, в Англии идет целенаправленная подготовка и планирование мест в резидентуре. Казахстану из этого надо учесть необходимость планирования ресурсов, какое количество надо готовить кардиохирургов, нейрохирургов, неврологов и др., все это работа Министерства здравоохранения - планирование общих цифр в зависимости от потребности в определенных специалистах.

- Исходя из вашей предыдущей деятельности, имея за плечами большой опыт работы в медицине и в образовании, что бы вы пожелали молодым специалистам, выезжающим в ближайшее время для работы в сельские лечебные учреждения?

- Не бояться, а работать с пациентом и с его недугом. Как сказал один из медиков-классиков: "Есть три стороны - болезнь, пациент и врач. Если врач с пациентом идут в добром сговоре, то они победят болезнь, но если врач остается один, а пациент со своей болезней дружит, то врач проиграет". В этом смысле выпускникам, которые едут в села и не только в села, хотелось бы пожелать, чтобы общались с пациентами и вместе решали вопросы лечения.

И последнее, что хотел бы я пожелать нашим выпускникам, не забывать свой Альма-матер, продолжать учиться непрерывно и на протяжении всей трудовой деятельности.

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