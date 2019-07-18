"Я из Казахстана". Стартует конкурс видеоблогеров

В августе Казахстан посетят 35 иностранных блогеров.

Видеокамера твой друг?! Любишь удивлять?! Полон креативных идей?! Тогда это именно то, что тебе нужно. ОО "A kind heart" запускает конкурс видеоработ "I’m from Qazaqstan". Отметим, инициирован он в преддверии форума блогеров "Открывая Казахстан".

Конкурс "I’m from Qazaqstan" является первым этапом форума блогеров "Открывая Казахстан". По итогам конкурса будет сформирована группа блогеров со всех регионов Казахстана по различным тематикам. При этом по словам организаторов, особое внимание будет уделяться казахскоязычным блогерам, а также тем, кто поднимает социальные темы и проблемы общества, представителям из небольших городов, а также сельской местности.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо снять влог о своей родном городе или селе. Познакомить с его историей, особенностями и достопримечательностями, а также рассказать о любимых местах. Самое важное – турист должен получить ответ на вопрос "Почему стоит сюда приехать?". Победителей ждут щедрые призы. 1 млн тенге достанется автору самого впечатляющего видео. Обладатель второго места получить 500 тыс. тенге, за призовое третье место – 300 тыс. тенге.

В августе Казахстан посетят 35 иностранных блогеров. Для них организуют тур по страны, по итогам которого каждый выпустит свой видеообзор. Ожидается, что это даст весомой толчок в развитии туризма Казахстана.

Проведение непосредственно форума "Открывая Казахстан" запланировано на 24-25 августа в Конгресс-центре города Нур-Султан. Мероприятие обещает стать самым громким событием этого лета, отмечают организаторы.

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