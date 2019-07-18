Шестой сезон: достижения театра "Астана Опера"

Театр посетили 145 000 зрителей.

Шестой театральный сезон "Астана Опера" завершился представлением жемчужины национального музыкального искусства – оперой "Кыз Жибек" Е. Брусиловского, сообщает пресс-служба театра.

Поклонники высокого искусства за этот "театральный год" не успевали следить, как одно яркое событие сменяло другое: премьеры, гастроли, победы на престижных международных конкурсах артистов оперы и балета, расширение творческих контактов театра с зарубежными коллегами и многое другое.

И все-таки, если обратиться к статистике, то прошедший театральный сезон будет выглядеть так:

Театр посетили 145 000 зрителей. При поддержке Министерства культуры и спорта РК коллектив представил 7 премьер: "Севильский цирюльник" Дж. Россини, одноактные балеты "Шопениана" на музыку Ф. Шопена и "Шехеразада" на музыку Н.А. Римского-Корсакова в хореографии М. Фокина. Внимаю публики предложили оперы "Евгений Онегин" П. Чайковского, "Шёлковая лестница" Дж. Россини, "Богема" Дж. Пуччини и балет "Жизель" А. Адана.

Театр получил 2 премии: Государственная премия в области литературы и искусства была присуждена коллективу авторов: Альпиеву Толеубеку Нигметовичу, Бурибаеву Алану Аскаровичу, Байгожину Сундету Абдрахмановичу, участникам творческого коллектива некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" за оперу "Абай" (Л. Хамиди, А. Жубанов). А также театр получил Международную профессиональную музыкальную премию "BraVo" в сфере классического искусства, в которой "Астана Опера" стал лидером в номинации "Концертная/Театральная площадка года".

Коллектив выезжал на гастроли в рамках программы "Рухани жаңғыру", и с огромным успехом выступил в Италии (Генуя, Рим), Испании (Валенсия), России (Москва, Новосибирск), Узбекистане (Ташкент) и в городах Казахстана (Караганда, Кокшетау). На своей сцене театр принял с гастрольной программой ГАТОБ имени Абая (Алматы) и 17 и 24 августа ожидает гастроли Карагандинского академического театра музыкальной комедии (Караганда).

На гастролях в Ташкенте, которые с триумфом прошли в рамках Года Казахстана в Узбекистане, артисты представили шедевр национальной классики оперу "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди и оперу "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини.

На протяжении года радовали своими успехами артисты "Астана Опера", которые получили правительственные награды, ордена и медали, а также стали победителями многих международных конкурсов. К примеру, дирижер "Астана Опера" Руслан Баймурзин завоевал Гран-при V Международного конкурса дирижеров "Алтын таяқша" имени Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Мукана Тулебаева.

Солисты оперной и балетной труппы прославляли не только "Астана Опера", но и вносили вклад в формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом. Ведущий солист театра "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан регулярно принимает участие в самых престижных культурных мероприятиях Италии, Швейцарии, Франции, России и других странах. Кроме того, Бахтияр Адамжан выступил вместе с Айгерим Бекетаевой на сцене Дворца фестивалей в Каннах. Гала-концерт звезд мирового балета "Viva Maïa" был посвящен легендарной балерине Майе Плисецкой

Ведущая солистка "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина с огромным успехом выступила на сцене Башкирского театра оперы и балета. Певица исполнила главную партию Одабеллы вместе со знаменитым басом Ильдаром Абдразаковым в опере "Аттила" Дж. Верди. Бурными несмолкаемыми овациями сопроводили итальянские слушатели выступление ведущего солиста "Астана Опера" Заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК Сундета Байгожина. Известный казахстанский баритон представил партию Шарплеса в опере Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй" на сцене генуэзского театра Карло Феличе.

Солист театра "Астана Опера" Евгений Чайников исполнил на сцене испанского Театра де Саррия в Барселоне оперу "Тайный брак" (Il matrimonio segreto) композитора Доменико Чимарозы под руководством прославленного музыкального директора, тенора и педагога Рауля Хименеса.

Мосты дружбы

За шестой сезон в ГТОБ "Астана Опера" были подписаны меморандумы о сотрудничестве: 9 февраля состоялась встреча директоров театров "Астана Опера" Галыма Ахмедьярова, "Астана Балет" Александра Совостьянова и Генерального директора Большого театра России Владимира Урина. Первые руководители театров подписали Соглашение о сотрудничестве, которое является частью реализации планов Министерства культуры и спорта Казахстана по претворению в жизнь культурной стратегии Елбасы Нурсултана Назарбаева. Кроме того, 4 июня директор театра Галым Ахмедьяров и художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, известный виолончелист, Народный артист России, профессор Сергей Ролдугин скрепили подписями важный для развития культур двух стран Соглашение о сотрудничестве.

Атмосфера дружбы царила на V международном фестивале классической музыки и конкурсе юных пианистов Astana Piano Passion, который прошел в "Астана Опера". Множество юных музыкантов из разных стран боролись за место победителя с 12 по 18 мая 2019 года. Конкурс был основан в 2013 году благодаря совместной инициативе выдающегося музыканта, народного артиста России Дениса Мацуева, Тасмагамбетова Имангали Нургалиевича (ныне Посла Республики Казахстан в Российской Федерации) и Общественного фонда "Accordi di Astana" при поддержке акимата г. Нур-Султан и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Театр добрых дел

Творческий коллектив "Астана Опера" создает праздничное настроение, дарит радость встречи с классическим искусством детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, инвалидам, ветеранам и многим другим. Так, театр проводит более двух десятков благотворительных концертов за театральный сезон. Артисты представляли яркие программы для Дома малюток, специализированного дома ребенка, а также для Дома престарелых Акмолинской области.

В новый сезон с новыми проектами

Седьмой театральный сезон "Астана Опера" откроет 5 сентября оперой М. Толебаева "Биржан – Сара". На осенний период также запланированы премьеры оперы "Дон Карлос" Дж. Верди 11 и 13 октября и балета "Коппелия" Л. Делиба 22 и 23 ноября. Оперная труппа 20 октября отправится на гастроли в город на Неве – Санкт-Петербург – с оперой Дж. Россини "Шелковая лестница". И это далеко не вся программа!

Поклонники "Астана Опера" с нетерпением ждут встречи с артистами в новом театральном сезоне, в котором любителям и ценителям высокого искусства будет предложена разнообразная афиша ярких концертов и уникальных спектаклей.

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