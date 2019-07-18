Для опроса организаторы привлекли ведущих зарубежных и казахстанских социологов.

Анонимный опрос на тему коррупции среди сотрудников МВД проведут в Казахстане, сообщил на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции представитель Центра прикладных исследований "Талап" Серик Беркамалов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы планируем разработку и проведение анонимного опроса сотрудников МВД на внутреннее понимание коррупции, взаимоотношения внутри коллектива МВД. Эту анкету разработали, около двух месяцев проводили эту работу, привлекли ведущих социологов – как зарубежных, так и казахстанских, и подготовили проект этой анкеты, - сообщил Беркамалов.

Проведение самого опроса, по его словам, планируется в 4 квартале этого года с привлечением минимум 2000 человек.

Согласно информации центра исследований, в анонимной анкете будет несколько разделов, один из которых будет посвящен выявлению формальных показателей удовлетворенности работой и мотивации сотрудников.

- Другое направление на измерение границ и определение самого понятия коррупции, то есть с какого уровня неформальных отношений, начинается коррупционные. Устная благодарность или незначительные подарки - все это мы хотим изучить. Третий раздел будет посвящен интенсивности коррупции, то есть хотим собрать информацию, в том числе о репутации подразделений. То есть какие подразделения в системе МВД наиболее подвержены коррупции, - рассказал представитель центра "Талап".

Он заверил, что опрос будет проводится не ради анализа, а также для получения конкретных рекомендации о том, что нужно изменить в деятельности МВД.

- Анализ будет всем нормативно-правовым актам, которые применяются в деятельности МВД. Приказы, внутренние приказы, в том числе внутренние приказы для служебного пользования. Мы должны будем изучить на предмет наличия коррупционных рисков. Как только мы устанавливаем эти коррупционные риски, мы даем рекомендации, какие нужно внести изменения и МВД с Агентством будут принимать решения по внесению изменений в законодательство, - заключил Серик Беркамалов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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