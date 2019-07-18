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В ВКО при взрыве на шахте скончался работник

Работы на месте происшествия остановлены.

Фото : Википедия18 июля 2019, 17:11

На территории Артемьевской шахты ТОО "Востокцветмет" погиб человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу KAZ Minerals.

17 июля 2019 года около 20:00 часов при проведении ТОО "Samid" взрывных работ сотрудник этой подрядной организации попал под воздействие взрыва и скончался.

Работы на месте происшествия остановлены. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.


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