В ВКО при взрыве на шахте скончался работник
Работы на месте происшествия остановлены.
Фото : Википедия18 июля 2019, 17:11
На территории Артемьевской шахты ТОО "Востокцветмет" погиб человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу KAZ Minerals.
17 июля 2019 года около 20:00 часов при проведении ТОО "Samid" взрывных работ сотрудник этой подрядной организации попал под воздействие взрыва и скончался.
Работы на месте происшествия остановлены. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.
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