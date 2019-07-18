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Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

Корабль перевозил контрабандное топливо.

Фото : Hamad I Mohammed / Reuters18 июля 2019, 17:26

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого был "миллион литров контрабандного топлива", сообщает РБК со ссылкой на агентство Tasnim.

Это произошло к югу от острова Ларек. Судно намеревалось доставить эту нефть на другие иностранные корабли.

Кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно. КСИР сообщил, что на борту находились 12 иностранцев. Задержанный корабль способен перевозить до 2 млн л топлива.

В начале июля Гибралтар объявил о захвате танкера, перевозившего нефть в Сирию. Позднее оказалось, что корабль перевозил иранскую нефть. Тегеран назвал действия Гибралтара, который является заморской территорией Великобритании, незаконными, а также угрожал захватить британский танкер. Позднее CNN сообщил, ссылаясь на источники в США, что КСИР пытался остановить британский танкер.

16 июля агентство Associated Press сообщило о том, что в Ормузском проливе перестал подавать сигналы шедший под флагом Панамы танкер Riah. В Тегеране заявили, что иностранному кораблю понадобился ремонт и иранские ВМС оказали ему необходимую помощь.


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