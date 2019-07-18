Аким СКО: 169 новых врачей снизят дефицит кадров на 62 %

В областном центре открыты две семейные врачебные амбулатории.

На расширенном заседании Правительства РК Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил четкие ориентиры социально-экономического развития страны в рамках своей предвыборной программы. О том, какая работа ведется в СКО по развитию основных отраслей экономики, глава региона Кумар Аксакалов рассказал в ходе своего отчета перед депутатами областного маслихата, сообщает пресс-служба акима СКО.

По словам акима СКО, за 6 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика основных экономических показателей.

В сельском хозяйстве объем валовой продукции составил 66 млрд. тенге. Только за последние три года в область инвестировано более 200 млрд. тенге, 45 млрд. тенге – с начала текущего года. По словам Кумара Аксакалова, в регионе активно идет финансовое оздоровление крупных агрохолдингов, обновляется машинно-тракторный парк, реализуются крупные проекты в отрасли животноводства.

Рост в промышленном производстве по итогам 6 месяцев составил 3, 6 %. В этом году в области подводят итоги второй пятилетки Программы индустриализации, в рамках которой реализовано 34 проекта, создано 2,5 тыс. рабочих мест. По словам Кумара Аксакалова, идет модернизация крупных заводов региона, которая позволит предприятиям стать более конкурентоспособными и экспортоориентированными. При поддержке государства развивается частная индустриальная зона.

- На базе ТОО "Радуга" в тестовом режиме на днях запустили фабрику по производству бытовой химии, где будут производить 500 тонн жидкого и твердого мыла в месяц. Аналогов такого завода в Казахстане нет. В октябре текущего года завершим строительство оптово-распределительного центра. Это позволит улучшить продовольственное снабжение региона, а потребитель сможет покупать продукцию по оптовым ценам без посредников, - отметил аким СКО.

В регионе ведется активное строительство жилых домов. 235 тыс. кв. метров жилья будет возведено в этом году, решится проблема жилья для 30% многодетных семей. Застраивать жилыми домами и социальными объектами планируют микрорайоны "Жас Өркен", "Юбилейный", "Береке", "Шығыс" и "Копай". Новое дыхание получит Ботанический сад. Проектом предусмотрено реконструкция здания, ремонт малых архитектурных форм, вольеров, пруда.

В 2019 году в регионе отремонтируют 705 км. автодорог, построят 135 км. сетей водоснабжения, 82% сельского населения обеспечат чистой питьевой водой. В регионе в первом полугодии создано 7 600 рабочих мест. До конца году будут трудоустроены 28 тысяч человек.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил важность улучшения системы поддержки лиц с ограниченными возможностями. Частный фонд Булата Утемуратова "Асыл Мирас" при поддержке местных властей 1 сентября в Петропавловске откроет аутизм-центр для детей.

В области идет капитальный ремонт 142 объектов образования. На эти цели направлено 5,5 млрд.тг, что в 12 раз больше по сравнению с прошлыми годами. В Петропавловске в новом учебном году распахнут свои двери 2 современные школы. Строительство нового учебно-лабораторного корпуса даст новый импульс развитию СКГУ. ВУЗ планирует увеличить количество обучающихся до 10 тыс. человек к 2021 году. По сравнению с 2015 годом контингент обучающихся вырос в 1,8 раз до 7124 человек, количество иностранных студентов – в 5,5 раз. В текущем году для поступающих будет выделено 800 грантов, и дополнительно 60 грантов для детей из малообеспеченных семей. В отрасли здравоохранения планомерно решается вопросы нехватки медицинских кадров.

- По привлечению врачей в нашу область были приняты необходимые меры, подключили к работе министерство здравоохранения и медицинские ВУЗы страны, усилили социальный пакет врачей. Уже в августе текущего года в область прибудут 169 молодых специалистов. Это перекроет 62% потребностей в кадрах. Из них в сельскую местность поедут 86 врачей, 83 закрепятся в городе. Для их поддержки с 2018 года выделяются подъемные пособия по 1, 5 млн. тенге для прибывшего специалиста в село, по 505 тыс. тенге –в город, - сказал Кумар Аксакалов.

На закуп обородуования выделено 3 млрд.тенге, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущими годами. На сегодня уже закуплены компьютерный томограф, цифровой маммограф, аппараты УЗИ последнего поколения. Кроме того, взамен устаревшего, фактически не работающего, единственного в регионе аппарата МРТ, до конца года будет приобретен новейший магнитно-резонансный томограф. В следующем году будет приобретен современный ангиограф, Также, для автопарка медицинских организаций планируется приобретение 20 единиц санитарного автотранспорта. По поручению Елбасы начнется строительство современной многопрофильной больницы.

В областном центре открыты две семейные врачебные амбулатории, до конца года планируется открытие еще 3-х на первых этажах многоэтажек в микрорайонах "Береке", "Жас Оркен" и 20 микрорайоне.

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