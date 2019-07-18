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В шести странах Европы созданы посольства Казахстана

Соответствующие постановления подписал Касым-Жомарт Токаев.

Фото : Freepik18 июля 2019, 18:31

Указами Президента в шести государствах Европы образованы посольства РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Подписаны указы о преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Белграде (Республика Сербия) в Посольство Республики Казахстан в Республике Сербия; о преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Лиссабоне (Португальская Республика) в Посольство Республики Казахстан в Португальской Республике; о преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Братиславе (Словацкая Республика) в Посольство Республики Казахстан в Словацкой Республике; о преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Риге (Латвийская Республика) в Посольство Республики Казахстан в Латвийской Республике; о реорганизации дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Софии (Республика Болгария) путем преобразования в Посольство Республики Казахстан в Республике Болгария; о реорганизации консульства Республики Казахстан в городе Таллинне (Эстонская Республика) путем преобразования в Посольство Республики Казахстан в Эстонской Республике.


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