Более 3 тысяч обращений поступило от жителей Костанайской области в адрес полицейских

По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева для обеспечения обратной связи с населением, личных контактов руководителей подразделений полиции с гражданами во всех регионах страны проводится мобильная акция "Приемная на дороге".

19-20 июля в Костанайской области пройдет очередная республиканская акция "Приемная на дороге", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

За период проведения трех акций (в апреле - июне) в полицию обратилось почти 3 тысячи жителей области. Наибольшее число вопросов поступило по линии организации дорожного движения (установка дорожных знаков, ремонт дорог и т.д.) – 541, уплаты штрафов – 519 и миграционного законодательства – 410.

Кроме того, часть вопросов касалась разъяснения законодательства, в том числе порядка оказания государственных услуг.

Новшеством с июня месяца стало проведение данной акции "во дворах", организованные в городах Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык и Житикара. К полицейским поступило 243 вопроса от жителей области. Участковыми инспекторами г. Костаная в общедомовые группы, созданные в мессенджере "WhatsApp", будут разосланы оповещения о месте и времени проведения приема граждан.

В ходе прошлой акции "Приемная на дороге" в г.Костанае поступило предложение от Быстровой Н.П. о привлечении пенсионеров к работе по оказанию помощи сотрудникам полиции в качестве общественных помощников. В Департаменте полиции данную идею поддержали.

От руководителя Департамента казначейства по Костанайской области Ошакбаева Е.Б. поступила просьба о проведении занятий по разъяснению административного законодательства с сотрудниками Казначейства. На сегодняшний день достигнута договоренность о времени проведения занятий.

Активная работа в рамках акции проведена и в регионах.

5 апреля в г. Лисаковске в "Приемную на дороге" обратилась гр. Российской Федерации Василенко Елена Сергеевна 03.10.1987 г.р. для получения временной регистрации в г. Лисаковске. Сотрудником миграционной службы данная гражданка была сопровождена в отдел полиции, где она получила временную регистрацию.

В с. Федоровка Костанайской области обратился гр. Узбекистана Юлчиев Б.У. по вопросу продления разрешения на трудовую деятельность у физических лиц. Сотрудниками была оказана консультативная помощь, предоставлен список необходимых документов.

В с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области обратился гр. Шрайбер С.В. по вопросу установки газового оборудования на автомашину. Заявление было принято на месте, выдано постановление об установке газового оборудования.

В г. Костанае 6 апреля в ходе проведения акции обратился гр. Маулебаев Иглик Рахимжанович с вопросом о наличии неоплаченных штрафов. По результатам проверки оплатил штрафы на месте через терминал.

В п. Камысты к организаторам акции обратился гр.Пшеничко Александр Николаевич по вопросу оборудования на улицах села Камысты имеющихся пешеходных переходов освещением и зеброй. На обращение Пшеничко А.Н. с ответом выступил аким Камыстинского сельского округа Оспанов Б.Т. и разъяснил, что проведение данных работ запланировано бюджетом на второе полугодие 2019 года.

В ходе приема установлено, что гр. Төлеубаева Н.Т. утеряла 05.04.2019 года, в такси свой кошелек с содержимым удостоверения личности, деньги в сумме 27000 тенге.

В ходе поисковых мероприятии полицейским конвоиром УП г. Аркалыка старшим сержантом полиции Бимендиным Е.К. был установлен водитель такси, кошелек с полным содержимым возвращен гр. Төлеубаевой Н.Т.

С момента обращения гр.Төлеубаевой Н.Т. в "Приемную на дороге" в течении 20 минут, кошелек был найден и возвращен хозяйке.

Напомним, что по поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева для обеспечения обратной связи с населением, личных контактов руководителей подразделений полиции с гражданами во всех регионах страны проводится мобильная акция "Приемная на дороге".

В городах и районных области руководство департамента, административной полиции, местной и миграционных служб, а также руководители городских управлений и районных отделов полиции проводят мобильный прием граждан.

В специально оборудованных автобусах можно будет разрешить вопросы по действиям сотрудников полиции, административным штрафам, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией или получить квалифицированную консультацию.

Для удобства населения и решения возникающих вопросов в мобильных пунктах также будут работать начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики.

Узнать места проведения акции "Приемная на дороге" и расположение мобильных пунктов приема граждан в каждом городе и районе можно на подпортале Департамента полиции и в ведомственных социальных сетях.

Телефон горячей линии тот же - 52-57-58. Ждем ваших вопросов и предложений!

г. Костанай приемная на дороге

19 июля – пересечение улиц Алтынсарина - Аль-Фараби Главпочтамт

ул. Абая 34А, парковка ТЦ "Емшан"

20 июля - ул. Абая 1Б ТД Астыкжан

ул. Абая 34А, парковка ТЦ "Емшан"

г. Костанай: приемная во дворах

19 июля 2019 года

ул. Мауленова во дворе дома №22 с 09.00-11.00

ул. Строительная во дворе дома №4/1 с 11.00-13.00

ул. Аль-Фараби во дворе дома №19 с 13.00-15.00

ул. Рабочая во дворе дома №176 Б с 15.00-17.00

ул. Белинского во дворе дома №3 с 17.00-19.00

20 июля 2019 года

ул. Абая во дворе дома №52 с 09.00-11.00

мкр. №8 во дворе дома №19 с 11.00-13.00

ул. 1 мая во дворе дома №86 с 13.00-15.00

мкр. №4 во дворе дома №2 с 15.00-17.00

ул. Дружбы во дворе дома №26 с 17.00-19.00

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