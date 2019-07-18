Боевика ИГ осудили в Актау

Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

За участие в боевых действиях на территории Сирии 31-летнего жителя села Саин-Шапагатов приговорили к восьми годам лишения свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

По материалам дела, Алишер (имя в статье изменено) с 2003 года стал исповедовать ислам, посещать мечеть и читать намаз. Для расширения своих религиозных познаний с декабря 2014 года по август 2015 года он самостоятельно просматривал размещенные в интернете видеоролики с лекциями различных теологов.

Так, его заинтересовали выступления радикалов Усама бен Ладена, Саида Бурятского и Доку Умарова, которые пропагандировали насильственное насаждение ислама. Под воздействием экстремистских материалов в Сети интернет Алишер проникся радикальной идеологией и стал исповедовать нетрадиционное направление ислама.

У него возникла идея вступить в ряды международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и участвовать в ее деятельности на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

В июле 2015 года в социальной сети "Вконтакте" Алишер установил контакт с неким Омаром, который являлся сторонником ИГ и оказывал содействие рекрутам в пересечении государственных границ Турции и САР.

Позже на сайте "Shamtoday" Алишер связался с Абу-Усамом, который также являлся сторонником ИГ и проживал в Турции. Он посоветовал ему выехать в Сирию через Турцию и дал указание связаться с ним по приезду.

Тогда Алишер оформил на себя и свою супругу национальные паспорта. В целях соблюдения мер конспирации он сменил свою и фамилию жены, а также сфотографировался для паспорта без бороды и религиозного одеяния.

Для приобретения авиабилетов в Турцию Алишер продал свой автомобиль BMW-X5 за 11 000 долларов США.

15 августа 2015 года он тайно забрал свою супругу, малолетнюю дочь и направился в Атырау. Его жена не задавала лишних вопросов и полностью подчинялась решениям своего мужа. По приезде они разместились в гостинице. На следующий день приобрели авиабилеты в Анталью.

По прилету в Анталью 18 августа Алишер связался с Абу-Усамом, который дал указание следовать в Стамбул и связаться с другим проводником Абу-Усманом для дальнейшей поездки в САР.

В Стамбуле Алишер встретился с Абу-Усманом и он поселил их в одной из подпольных квартир для новобранцев.

Спустя полтора месяца Абу-Усман передал его семью проводнику Абу-Шахиду, который поселил их в другую подпольную квартиру.

В октябре 2015 года Абу-Шахид на автомобиле отправил семью Алишера в турецкий Кайсер, откуда их должны были переправить через турецко-сирийскую границу. Они пробыли здесь полтора месяца. В связи с усилением охранных мероприятий на границе с Сирией, им пришлось вернуться обратно в Стамбул.

17 июля 2016 года в Стамбуле он познакомился с выходцем из США Абдурахманом, который был также сторонником ИГ. От него он узнал, что в районе Ак-Сарай в Стамбуле осуществляется сбор лиц, которые желают выехать в Сирию.

Он со своей семьей прибыл в указанный Абдурахманом район, откуда вместе с другими новобранцами из европейских стран на автобусе выехали в турецкий Хатай, вблизи границы с Сирией. Их встретили проводники ИГ, которые обеспечили им беспрепятственный проход.

25 января 2017 года Алишер был доставлен в учебно-тренировочный лагерь, где прошел боевую и физическую подготовку под руководством инструкторов ИГ. Кроме этого, он прошел углубленный курс идеологической подготовки. После этого ему выдали специальную экипировку и автомат.

Позже Алишера и других подготовленных боевиков доставили в Ракка для несения дальнейшей службы в рядах ИГ. Командиром являлся Абу-Умар. Он и другие боевики дали клятву в верности ИГ.

В феврале 2017 года Алишер под руководством Абу-Умара прибыл в местность Хама, где ему было поручено участвовать в охране границ завоеванных территорий.

За участие в террористической деятельности ему ежемесячно выплачивали 150 долларов США. Кроме этого, ему и его семье выдавались продукты питания, они обеспечивались жильем и одеждой.

В августе 2017 года боевики ИГ начали терпеть поражение. Алишер понял, что боевые действия в Сирии никак не связаны с религией и разочаровался. В итоге он принял решение вернуться на родину.

Совместно с выходцем из Атырау они начали изыскивать варианты вывоза своих семей и выхода из состава ИГ. На попутных автомобилях они добрались до Хаджина, где поселились в одном из заброшенных жилых домов.

В апреле 2018 года через местных жителей Хаджина они нашли проводников, которые за денежное вознаграждение предложили им добраться до границы с Турцией.

Находясь в пути, проводники потребовали от них, ранее неоговоренной, дополнительной платы, однако денег у обеих семей не было. Тогда последние сдали их сотрудникам курдских правоохранительных органов. После чего Алишер вместе со своей семьей на протяжении девяти месяцев находились в плену у курдов и 6 января 2019 года компетентными органами Республики Казахстан были возвращены на Родину.

На судебном заседании Алишер полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Его признали виновным по части 2 статьи 257 УК РК (Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

*запрещено на территории Республики Казахстан

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