Мактаю Сагдиеву 90 лет: В Акмолинской области проведено собрание общественности

Мудрый политик, видный государственный деятель, достойный уважения, почтения и всенародной любви – таким навсегда останется в памяти народа Мактай Сагдиев.

18 июля общественность Акмолинской области почтила память известного государственного и общественного деятеля Мактая Рамазановича Сагдиева, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики.

В советские годы Мактай Сагдиев работал на различных должностях, был первым секретарем Кокчетавского обкома партии и вывел эту область на одно из первых мест в Казахстане. Затем был председателем президиума Верховного совета Казахской ССР, советником президента страны, избирался членом ЦК КПК, депутатом Верховного совета, Мажилиса Парламента.

Мактай Рамазанович сделал очень много для развития и становления Казахстана. Везде, где он работал, а это аулы Северного Казахстана, Тургайских и Костанайских областей и конечно Кокшетауская земля с теплотой вспоминают доброе имя этого светлого человека, истинного патриота своей Родины.

Почтить память знаменитого земляка сегодня в Кокшетау собрались его родственники, соратники, Акмолинская общественность и государственные деятели.

Открывая собрание общественности, заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова отметила:

- В нашем регионе осталось многое, что связано с памятью о Мактае Рамазановиче. Это торговые центры, красивые архитектурные композиции и высотные жилые дома во всех районах и городах, восстановленная усадьба бабушки Шокана Уалиханова Айганым у подножия знаменитой горы Сырымбет и возрожденный аул Койсалган – родина Малика Габдуллина. Это Мактай-гора в Кокшетау, ставшая любимым местом отдыха горожан, памятник скакуну Кулагеру – верному другу акына Акана-серэ.

Встреча продолжилась воспоминаниями его коллег и соратников, друзей и родных. В завершении мероприятия всем участникам на память о Мактае Рамазановиче вручена книга "Мақтай Сағдиев өнегелі өмір", где собраны его труды, уникальный фото-архив, воспоминания коллег и соратников.

Мудрый политик, видный государственный деятель, достойный уважения, почтения и всенародной любви – таким навсегда останется в памяти народа Мактай Сагдиев.

К слову, в прошлом году именем Мактая Сагдиева названа одна из улиц Кокшетау.

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