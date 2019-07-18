В Шымкенте гвардейцы задержали мужчину с пистолетом

Мужчина, вытащив пистолет, начал угрожать войсковому наряду.

В ночь на 17 июля солдаты батальона оперативного назначения воинской части 6506 Национальной гвардии задержали мужчину с пистолетом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

За 15 минут до окончания службы по охране общественного порядка и безопасности начальник войскового наряда ефрейтор Касымбек Арынов и патрульные ефрейтор Владимир Ерачин и рядовой Максим Дуйсенбай, передвигаясь по своему маршруту услышали звуки выстрелов. Соориентировав по звуку, ими был замечен подозрительный мужчина. При проверки документов он показал поддельное удостоверение сотрудника ОВД, что сразу же вызвало подозрение.

Гвардейцы заметили в кармане мужчины что-то похожее на пистолет и потребовали показать содержимое. Мужчина, вытащив пистолет, начал угрожать войсковому наряду.

Гвардейцами были применены приемы рукопашного боя, и в результате умелых действий нарушитель был обезоружен и схвачен. На место происшествия прибыл дежурный по войсковым нарядам капитан Куанышбек Аскаров и доставил нарушителя в РОВД Енбекшинского района города Шымкента.

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