Мужчина спас ребенка от падения с 4 этажа

ЧП произошло в Петропавловске.

В Петропавловске мужчина спас ребенка, едва не упавшего с четвертого этажа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Благополучным исходом закончилась развернувшаяся вокруг двухлетнего мальчика история по улице Шухова. Ребенок едва не выпал из окна четвертого этажа пятиэтажного дома. Настоящим героем, спасшим малыша, стал 46-летний Дмитрий Зайцев, через балкон, забравшийся в квартиру и снявший с подоконника мальчика.

Времени на раздумья, признается Дмитрий Зайцев, не было. Услышав крики в подъезде, он узнал, что люди со двора, заметившие в открытом окне маленького ребенка, сбежались в поисках квартиры. Горожанин, узнав причину волнения людей, не раздумывая, бросился спасать малыша. Через балкон пятого этажа он спрыгнул на балкон внизу. В другой комнате он нашел стоящего на подоконнике мальчика.

Как оказалась, женщина, присматривающая за ребенком, крепко уснула после ночного дежурства.

Ребенок благополучно передан матери, которая на момент происшествия находилась на работе.

Ювенальные полицейские напоминают о мерах предосторожности по отношению к малолетним детям. Небезопасны и москитные сетки, которые принимаются детьми за крепкую опору. Необходимо помнить, что открытые окна – предметы первой опасности для малышей. Печальные факты, связанные с детьми, происходят и на водоемах. Кроме того, нужно чаще напомнить детям о правилах поведения на дорогах.

За спасение малыша начальник Управления полиции г. Петропавловска полковник полиции Жандос Мухатов намерен поощрить мужчину.

- Такие факты говорят о том, что среди нас герои, для которых не пустые слова - человеческий долг, - отметил глава городской полиции.

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