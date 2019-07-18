Как Брэдли Купер и Ирина Шейк решили судьбу дочки

Супермодель и актер расстались два месяца назад, но успели договориться об условиях опеки над общим ребенком.

Недавно расставшиеся российская модель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер пришли к договоренности относительно опеки над общей дочерью. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на информационный ресурс TMZ.

Согласно информации источников издания, бывшие супруги согласились на совместную опеку над двухлетней Леа де Сейн Шейк Купер. При этом иногда малышка будет больше времени проводить с матерью, а иногда — с отцом, поскольку рабочий график у модели и актера каждый месяц разный.

Более того, у Шейк и Купера нет официального юридически заверенного договора об опеке. Пара решила обойтись устным соглашением.

— Они не чувствуют необходимости в заключении письменной договоренности, — пишет таблоид.

В начале июня Шейк съехала из особняка в Лос-Анджелесе, в котором жила с Брэдли Купером, после чего пара официально рассталась. В свою очередь, Леди Гага также осталась одна — еще зимой певица и ее агент Кристиан Карино расторгли помолвку.

После этого в СМИ появилась информация, что певица переехала к Куперу домой, выбросила все вещи Шейк и в ближайшее время собирается обновить интерьер, заменив старую мебель новой. Российские пользователи Сети бурно отреагировали на эту новость и начали оставлять оскорбительные сообщения в аккаунте Леди Гаги.

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