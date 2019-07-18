"Тобол" вылетел из Лиги Европы

Игра завершилась с равным счетом.

Костанайский "Тобол" сыграл вничью с люксембургским "Женессом" в ответном матче первого отборочного раунда и сенсационно вылетел из Лиги Европы, передает Vesti.kz.

Игра прошла 18 июля на "Астана Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:1. Вперед "Тобола" вышел на 22-й минуте. Французский защитник "Женесса" Халим-Меди Меддур срезал мяч в свои ворота, пытаясь помешать Виктору Дмитренко замкнуть подачу со штрафного.

Удержать победный счет "Тобол" в итоге не смог. На 57-й минуте грузинский полузащитник костанайцев Джаба Канкава нарушил правила в своей штрафной, а французский форвард Мехмет Арслан переиграл азербайджанского вратаря Эмиля Балаева и реализовал пенальти.

Первый матч в Люксембурге завершился нулевой ничьей. Счет по сумме встреч - 1:1, но "Женесс" сенсационно выбивает "Тобол" за счет большого количества голов в гостях. Во втором раунде люксембургский клуб сыграет с португальской "Виторией Гимарайнш" - матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

18 июля свои ответные игры в первом раунде ЛЕ проведут еще два казахстанских клуба. В 20:30 "Кайрат" дома уже начал встречу с боснийским "Широки Бриегом" (первый матч - 2:1), а в 23:00 стартует гостевой матч "Ордабасы" с грузинским "Торпедо" из Кутаиси (первый матч - 1:0).

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