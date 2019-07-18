На Хоргосе раскрыли контрабанду меха на 13 миллионов

Если бы владельцы решили оплатить таможенные и налоговые сборы, это бы обошлось им в 7 миллионов.

Почти 700 килограммов контрабанды изъяли таможенники на Хоргосе, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

На территорию нашей страны пытались незаконно завезти сигареты и шубы. Большую часть нелегального товара составили именно табачные изделия – свыше 2 000 блоков. Крупная партия сигарет была незадекларирована. К тому же на них отсутствовали акцизные марки. Общий вес никотинового груза составил почти 600 килограммов.

Также таможенники обнаружили меховые изделия – 39 норковых шуб, 77 лисьих шкурок и 13 косынок из норки. Весь изъятый товар оценили в 13 миллионов тенге. Если бы владельцы решили оплатить таможенные и налоговые сборы, это бы обошлось им в 7 миллионов.

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