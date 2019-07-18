"Столько владельцев, что со счета сбились" – туркестанские фермеры остались без земли и пастбищ

Без воды в такую жару многие посевы сгорели почти сразу.

В Туркестанской области десятки фермеров оказались на грани разорения. Земли, на которых они годами пасли скот, неожиданно перешли в частные руки. Но самое ужасное, что вместе с пастбищами новые хозяева огородили и единственный в поселке канал. Теперь урожай поливать нечем, и он просто сохнет, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Серик Султанов показывает пастбища, на которых еще в прошлом году пас свой скот. Теперь десятки коров, бычков и баранов простаивают в сарае: жайляу неожиданно перешли в частные руки. Если ничего не изменится, жалуется фермер, он останется без прибыли.

Серик Султанов:

– Мы слышали, что эти земли начали выкупать, но молчали. Больше не будем. Они уже что хотят – делают. Если наша скотина на их территорию заходит, они ее закрывают. Это же наш хлеб. Весь поселок только хозяйством и огородом живет.

В подобной ситуации оказались больше полусотни жителей поселка Ынтымак. Признаются: о том, что у пастбищ появились хозяева, узнали недавно. Сразу после того, как поля стали огораживать. Ко всему прочему, единственный канал в поселке перекрыли. Теперь напоить скот или полить огород – настоящая проблема. А без воды в такую жару многие посевы сгорели почти сразу.

Хикматулла Сайдназаров:

– Как в такую жару без воды быть?! Какое право они имеют наш канал перекрывать? От него весь поселок воду берет. Мы убытки терпим. Эта земля незаконно им досталась. Она в аренду должна была быть. Тут столько владельцев, что мы со счета сбились. Тут и земли прокуроров, и начальников Земельного комитета. Разговаривали с ними, а они и слушать нас не хотят.

Жители рассказывают: они не раз пытались договориться с новыми хозяевами, но ничего не вышло. Районные власти вмешиваться в ситуацию не спешат. Сегодня сельчане вновь отправились на встречу с акимом. Он лишь подтвердил, земли новым хозяевам достались незаконно. Но чтобы вернуть их государству, уйдет немало времени.

Бахтияр Мамаев, аким Сайрамского района:

– Мы взяли проблему на контроль. Эти участки выдавались в аренду еще 10 лет назад, но каким-то образом они были проданы и перешли в частные руки. В этом разбирается земельная инспекция. Что касается канала, я об этой проблеме слышу впервые. Это незаконно. На канал нет госакта, и он не может стать чьей-то собственностью. Наши специалисты разберутся и подачу воды возобновят.

В районном акимате заверили, поливная вода появится в огородах уже к концу недели. А вот о возврате пастбищ говорить пока рано. Впереди долгий судебный процесс.

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