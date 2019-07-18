Казахстанцев призвали не брать кредиты на хадж

Хадж не путешествие, не отдых, совершать его в долг нельзя – духовенство.

Первые паломники из Казахстана отправятся в Мекку уже через две недели. 3 200 мусульман из нашей страны в этом году совершат священный обряд. Среди них преобладают жители Туркестанской области. Все они до отъезда прошли специальные курсы в мечетях, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Духовные наставники говорят, не стоит путать хадж с путешествием либо отдыхом. Это особая миссия! Таким образом верующий показывает свое поклонение религии, поэтому он прежде всего должен быть готов духовно и физически. Кроме того, учитываются его финансовые возможности.

В этом году туры на хадж в Мекку начинаются от 5 с половиной тысяч долларов. То есть свыше 2 миллионов тенге. Однако духовные служители предупреждают: совершать паломничество в долг нельзя.

Максатбек Каиргалиев, духовный наставник мечети «Хазрет Султан»:

– Для совершения хаджа нам необходимо, чтобы человек, который готов совершить хадж, обладал минимумом средств, чтобы ему хватило денег на поездку и чтобы в его отсутствие его семья не испытывала никаких, скажем так, трудностей или дискомфорта в финансовом плане. Поэтому, если в этом году нет возможности, надо накопить средства и в следующем году совершить хадж.

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