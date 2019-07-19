Алматинку изуродовали в салоне красоты

Девушка попала в больницу и подала в суд.

Визит в салон красоты обернулся для алматинки больничной койкой. Две недели Зере Торехан лечилась от сильных ожогов и отека Квинке. Распухшее лицо и сыпь девушка получила после обычной на первый взгляд процедуры - покраски бровей хной, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Самая безобидная, казалось бы, органическая краска могла стоить ей жизни, говорят дерматологи.

Сильнейший отек, зуд и сыпь вместо красивых бровей. Увидев себя такую в зеркале Зере Торехан испытала настоящий шок. Через сутки после покраски девушка помчалась в салон. Оказать помощь там не смогли, пришлось ехать в клинику вместе с представителем дома красоты.

- Заключение врача - это дерматит, аллергическая реакция с отеками Квинке. Рядом всегда была администратор, поэтому я никаким образом не смогла бы договориться с врачом. Извинений от салона не было. Винили меня в том, что я сама должна знать, на что у меня аллергия. Хотя я говорила им, что в первый раз крашу хной, - рассказывает пострадавшая.

Покраску ей провели в январе. С тех пор и идут судебные тяжбы. Салон красоты, говорит адвокат девушки, вину хоть и не признал, но все же оплатил медицинские расходы - 18 тысяч тенге.

- В суде изначально представитель салона красоты "Анита" сама Анита сказала, что оплачивали все медицинское обследование и никаких больше оплат делать не будут. Однако, согласно законодательству, моя доверительница имеет право взыскать как материальный, так и моральный ущерб согласно данной ситуации, - заметила адвокат Индира Алимжанова.

Адвокат владельца салона, которая, кстати, на апелляционные слушания не явилась, заявляет, что вся ответственность за исход процедуры лежит на плечах клиента.

Данный факт - вот эта жалоба - является следствием единичного случая, подтверждающего индивидуальную реакцию: непереносимость использованной по желанию и согласованию с истцом Торехан на основании ее добровольного волеизъявления, то есть сама пришла в салон конкретно с получением одной услуги - покраски бровей", - говорит адвокат ответчика Анара Кусаинова.

К тому же, по словам Кусаиновой, мастера-косметологи не обязаны спрашивать у клиентов о наличии аллергии или проводить пробы хной, так как это не медицинский препарат.

У специалистов же в этой области другое мнение. Дерматокосметолог с 25-летним стажем Саним Оспанова говорит, что действительно хна может вызывать аллергическую реакцию. Недооценивать ее не стоит - от отека Квинке можно и умереть. А вызвать его могут химические компоненты в составе хны. Специалист добавила, что мастера в салонах красоты обязаны проводить аллергические пробы, однако никто этим не занимается - клиенты не хотят ждать лишний час.

- Не смывает, первая помощь не оказана – тогда, конечно же, идет отек Квинке, анафилактический шок, ну идет дальнейшая аллергическая реакция, которые могут закончиться не так, как мы хотим. Это очень опасное состояние. Черная хна, которая дает стойкость, цвет - туда добавляются химикаты и здесь, конечно, может быть ожог, аллергическая реакция на какой-нибудь химикат, - говорит дерматокосметолог.

Потому специалисты советуют клиентам самим следить за собственным здоровьем и брать пробы хны в домашних условиях. Развязка же этой истории впереди - заседание перенесли на 24 июля.

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