С кем сыграют "Астана", "Кайрат" и "Ордабасы" во втором раунде Лиги Европы

Из турнира выбыл "Тобол".

Три казахстанских клуба выступят во втором отборочном раунде Лиги Европы, передает Vesti.kz.

В первом раунде "Кайрат" дважды победил боснийский "Широки Бриег" - 4:2 (2:1, 2:1), "Ордабасы" обыграл грузинское "Торпедо" из Кутаиси - 3:0 (1:0, 2:0), а "Тобол" проиграл люксембургскому "Женессу" из-за правила гостевого гола - 1:1 (0:0, 1:1).

Также во второй раунд ЛЕ перешла "Астана", которая в первом раунде Лиги чемпионов проиграла румынскому ЧФР - 2:3 (1:0, 1:3).

Соперником "Астаны" во втором раунде ЛЕ станет андоррская "Санта-Калома", "Кайрат" встретится с израильским "Хапоэлем" из Беэр-Шевы, а "Ордабасы" - с чешским клубом "Млада-Болеслав". Матчи этой стадии состоятся 25 июля и 1 августа, а все казахстанские клубы первые игры проведут в гостях.

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