Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Знак "беременная за рулем" может появиться в России

Из-за частых конфликтов на дорогах возникает много происшествий, и особенно тревожно, когда участниками и жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные женщины.

Фото : Pixabay19 июля 2019, 06:52

ГИБДД России "всесторонне изучит" инициативы депутатов Государственной Думы о введении в России спецзнака "Беременная за рулем" и "Придорожная торговля", однако пока что соответствующие подразделения предложений не получили, сообщили в ответе на запрос РИА Новости в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать. По мнению депутата, из-за частых конфликтов на дорогах возникает много происшествий, и особенно тревожно, когда участниками и жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные женщины.

Также депутат Госдумы Василий Власов направил в МВД и Минтранс предложение о том, что дорожные знаки в РФ нужно дополнить специальным знаком "Придорожная торговля", чтобы повысить безопасность людей, занимающихся такой деятельностью, а саму работу сделать более организованной.

- Сообщаем, что указанные в обращении предложения депутатов Государственной Думы Российской Федерации после поступления в ГУОБДД МВД России будут всесторонне изучены специалистами, - говорится в ответе ГИБДД.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты