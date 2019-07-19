Еще один казахстанец проиграл боксеру из Узбекистана на Кубке Президента РК
Турнир проходит в Нур-Султане.
Казахстанец Азат Махметов проиграл Фозилжону Абдулмуродову из Узбекистана в 1/4 финала Кубка Президента РК по боксу в Нур-Султане, передает Vesti.kz.
Бой весовой категории до 52 килограммов завершился в пользу победой Абдулмуродова единогласным решением судей. В полуфинале он встретится с другим казахстанцем Сакеном Бибосыновым.
До Махметова сопернику из Узбекистана на Кубке Президента РК проиграл казахстанец Нурбол Калжанов, который в 1/8 финала весовой категории уступил Миразизбеку Мирзахалилову.
Все пары 1/2 финала Кубка Президента РК:
До 52 килограммов:
Фозилжон Абдумуродов (Узбекистан) - Сакен Бибосынов (Казахстан)
Олжас Байниязов (Казахстан) - Махмут Сабырхан (Казахстан).
До 57:
Ильяс Сулейменов (Казахстан) - Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)
Кайрат Ералиев (Казахстан)- Рустам Рустамов (Казахстан).
До 63:
Закир Сафиуллин (Казахстан) – Баходур Усмонов (Таджикистан)
Тапа Шива (Индия) – Арген Кадырбекуулу (Кыргызстан).
До 69:
Аблайхан Жусупов (Казахстан) - Фазлиддин Мелибоев (Узбекистан)
Талгат Шайкен (Казахстан) - Синг Неги Дурьодхан (Индия).
До 75:
Раджаббой Атаназаров (Узбекистан) - Турсунбай Кулахмет (Казахстан)
Вадим Туков (Россия) - Одильжон Аслонов (Узбекистан).
До 81:
Ерик Альжанов (Казахстан) - Акмалбек Козимов (Узбекистан)
Козимбек Мардонов (Узбекистан) - Бекзат Нурдаулетов (Казахстан).
До 91:
Василий Левит (Казахстан) - Абзал Куттыбеков (Казахстан)
Ремула Абудурексити (Китай) - Айбек Оралбай (Казахстан).
Свыше 91:
Нурлан Сапарбай (Казахстан) - Нурболат Сермаханов (Казахстан)
Сергей Егоров (Россия) - Камшибек Конкабаев (Казахстан).
Полуфинальные бои Кубка Президента РК пройдут 19 июля.
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