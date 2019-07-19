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Еще один казахстанец проиграл боксеру из Узбекистана на Кубке Президента РК

Турнир проходит в Нур-Султане.

Фото : Pixabay19 июля 2019, 07:34

Казахстанец Азат Махметов проиграл Фозилжону Абдулмуродову из Узбекистана в 1/4 финала Кубка Президента РК по боксу в Нур-Султане, передает Vesti.kz.

Бой весовой категории до 52 килограммов завершился в пользу победой Абдулмуродова единогласным решением судей. В полуфинале он встретится с другим казахстанцем Сакеном Бибосыновым.

До Махметова сопернику из Узбекистана на Кубке Президента РК проиграл казахстанец Нурбол Калжанов, который в 1/8 финала весовой категории уступил Миразизбеку Мирзахалилову.

Все пары 1/2 финала Кубка Президента РК:

До 52 килограммов:

Фозилжон Абдумуродов (Узбекистан) - Сакен Бибосынов (Казахстан)

Олжас Байниязов (Казахстан) - Махмут Сабырхан (Казахстан).

До 57:

Ильяс Сулейменов (Казахстан) - Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)

Кайрат Ералиев (Казахстан)- Рустам Рустамов (Казахстан).

До 63:

Закир Сафиуллин (Казахстан) – Баходур Усмонов (Таджикистан)

Тапа Шива (Индия) – Арген Кадырбекуулу (Кыргызстан).

До 69:

Аблайхан Жусупов (Казахстан) - Фазлиддин Мелибоев (Узбекистан)

Талгат Шайкен (Казахстан) - Синг Неги Дурьодхан (Индия).

До 75:

Раджаббой Атаназаров (Узбекистан) - Турсунбай Кулахмет (Казахстан)

Вадим Туков (Россия) - Одильжон Аслонов (Узбекистан).

До 81:

Ерик Альжанов (Казахстан) - Акмалбек Козимов (Узбекистан)

Козимбек Мардонов (Узбекистан) - Бекзат Нурдаулетов (Казахстан).

До 91:

Василий Левит (Казахстан) - Абзал Куттыбеков (Казахстан)

Ремула Абудурексити (Китай) - Айбек Оралбай (Казахстан).

Свыше 91:

Нурлан Сапарбай (Казахстан) - Нурболат Сермаханов (Казахстан)

Сергей Егоров (Россия) - Камшибек Конкабаев (Казахстан).

Полуфинальные бои Кубка Президента РК пройдут 19 июля.


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