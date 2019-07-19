Токаев назначил представителя в Парламенте

Им стал Бейбит Исабаев.

Указом Главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен руководителем Представительства Президента РК в Парламенте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

На этой должности он сменил Нурпеисова Кайрата Айтмухамбетовича, освобожденного с поста в связи с переходом на другую работу.

Сообщается также, что Исабаев Бейбит освобожден от должности посла в Азербайджанской Республике.

Исабаев Бейбит родился 4 декабря 1962 года в селе Баканас Алматинской области.

В 1985 году окончил КазГУ им. Кирова по специальности журналист. В 1999 завершил учебу в Дипломатической академии МИД РК (специалист-международник).

Трудовой стаж:

- Редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987);

- Корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты "Лениншіл Жас" (1987-1991);

- Заместитель, главный редактор газет "Өркен", "Горизонт" (1991-1994);

- Генеральный директор Казахского государственного телевидения (02.1994-04.1994);

- Заместитель главы Администрации города Алматы (05.1994-07.1994);

- Председатель Комитета внутренней политики акимата города Алматы (07.1994-1995);

- Заместитель акима города Алматы (1995-1997);

- Слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1999);

- Директор Департамента Администрации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2000);

- Заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2000-05.2002);

- Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (05.2002-09.2002);

- Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (09.2002-12.2002);

- Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" (12.2002-2003);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан (2003-2006);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (25.04.2006-27.02.2008);

- Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (27.02.2008-19.08.2008);

- Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (19.08.2008-25.06.2009);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике (07.2009-16.03.2015);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (с 16.03.2015)

Нурпеисов Кайрат родился 21 сентября 1957 года в селе Галкино Павлодарской области.

Завершил учебу в Павлодарском пединституте в 1979 году по специальности математик. В 1986 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (экономист). Государственный советник налоговой службы 3-го класса (1995)

Трудовой стаж:

- Слесарь локомотивного депо станции Павлодар (1975-1979);

- Секретарь Ермаковского горкома ЛКСМК (1979-1980);

- Старший экономист, старший ревизор-инспектор, заместитель начальника отдела государственных доходов Павлодарского финансового управления (1982-1990);

- Заместитель начальника, Начальник налогового управления, Председатель налогового комитета по Павлодарской области (1990-1998);

- Вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998-03.1999);

- Вице-министр государственных доходов Республики Казахстан (03.1999-08.2002);

- Аким г. Павлодара (03.2003-06.2003);

- Аким Павлодарской области (14.06.2003-30.09.2008);

- Вице-министр финансов Республики Казахстан (01.10.2008-13.10.2008);

- Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (13.10.2008-23.08.2009)

- Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (24.08.2009-07.2011);

- Руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2012-09.2013);

- Руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (с 09.2013)

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