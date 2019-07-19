Очень сильная жара будет в Алматинской области

К аномальной жаре очень легко подготовиться и применять простые профилактические меры, чтобы помочь себе и близким сохранить здоровье.

Департамент по ЧС Алматинской области предупреждает что, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 18 июля 2019 года, днем с 19 по 22 июля в Алматинской области местами сохраняется очень сильная жара 40 - 43 градуса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Как пережить аномальную жару?

Аномальная жара – это продолжительный период аномально жаркой и засушливой погоды, которая характеризуется наружными температурами от +32 °C и низкой (менее 24%) относительной влажностью воздуха. Характерной чертой является длительное увеличение плюсовых температур на 6-7 °C выше нормы.

Возможно, некоторым людям жара может нравиться и переносят они ее хорошо, но следует помнить, когда температура воздуха становится свыше 38 градусов, тело человека, для безопасности от перегрева, включает механизм централизации кровотока – уменьшения кровоснабжения периферических сосудов. Отчего сильно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и в последствии может привести к развитию ее заболеваний. В первую очередь жертвами аномальных температур и гипертермии становятся пожилые, которые с большим трудом переносят перегревание и обезвоживание организма. В группу риска также входят люди, страдающие хроническими заболеваниями, обостряющимися из-за жары, дети, а также люди с избыточным весом.

Что делать при аномальной жаре?

В действительности, к аномальной жаре очень легко подготовиться и применять простые профилактические меры, чтобы помочь себе и близким сохранить здоровье. Ниже перечислены основные методы, с помощью которых можно гораздо легче переносить жару.

Итак, чтобы жара не застала врасплох и не принесла большого вреда вашему здоровью необходимо следовать следующим правилам:

1. Ограничить пребывание на улице. Избегать длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы – с 11 до 17, так как пребывание на солнце в жару небезопасно даже для абсолютно здоровых людей. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно большую часть поверхности кожи.

2. Временно снизить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер.

3. Надевать легкую одежду из натуральных тканей и светлой расцветки при выходе на улицу. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.

4. Употреблять большое количество жидкости (необходимо выпивать минимум 1,5 литра жидкости в сутки): чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических напитков. Употреблять только свежеприготовленную пищу, так как при высокой температуре все быстро портится и очень легко отравиться. Приготовленные блюда долго не хранить, а при покупке продуктов (особенно скоропортящихся) обращать внимание на сроки их конечной реализации. В особо жаркую погоду отдавать предпочтение «легкой» пище, такой как овощи и фрукты, вместо тяжело усваиваемых продуктов. Соблюдать правила элементарной гигиены: мыть руки перед едой, тщательно промывать фрукты и овощи чистой водой.

5. Не употреблять алкогольные напитки, так как они вызывают обезвоживание организма.

6. Охлаждаться. Принимать прохладный душ. Но если это процедура не является для вас привычной, то лучше чаще ополаскивать водой руки и лицо.

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