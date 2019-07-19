Почти на 757 миллиардов тенге произведено продуктов в Казахстане за полгода

Главный южный гарант продовольственного обеспечения финансового центра страны и инвестмагнит пищепрома — Алматинская область.

Инвестиции в основной капитал сферы производства продуктов питания за первое полугодие текущего года составили 33,3 млрд тенге — на 32,2% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее (ИФО — всего 65,3%), сообщает Zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

Как отмечается, прошлый год установил рекорд по капитальным вложениям в секторе: сразу 123,2 млрд тенге за январь–декабрь, плюс 30,8% к 2017-му (ИФО — 127,3%). По итогам первого полугодия текущего года почти 20% инвестиций сконцентрировала Алматинская область — 6,5 млрд тенге.

Напомним, по итогам всего 2018 года в пищепром области проинвестировали сразу 25,3% всего объёма капвложений в секторе: 31,2 млрд тг, на 28,5% больше, чем годом ранее (ИФО — 139%).

Алматинская область — ключевой регион для обеспечения продовольственной безопасности важнейшего мегаполиса страны — финансового центра, Алматы. Еще в мае 2011 года Первый Президент Н. Назарбаев поручил акимам Алматы и Алматинской области совместно с министерством сельского хозяйства продумать и реализовать комплексный план мер по созданию продовольственного пояса вокруг Алматы с целью полностью обеспечить город собственным продовольствием.

В I квартале текущего года в рамках Меморандума между акиматами Алматинской области и города Алматы с участием близлежащих районов и города Капшагай в Южной столице проведены 140 ярмарок и реализовано продукции на 383,4 млн тенге. В зонах продовольственного пояса введены в эксплуатацию мясокомбинат на 8 тысяч тонн ТОО "Империя Фуд" в Жамбылском районе и плодохранилища на 1 тысячу тонн КХ "Нокина" в Енбекшиказахском районе.



За весь 2018 год в рамках меморандума было проведено 350 ярмарок, реализовано продукции на сумму 1,7 млрд тенге. Также 13 ноября 2018 года в Алматы проведена расширенная областная ярмарка, на которой жителям мегаполиса было продано сельскохозяйственных товаров на сумму 102,5 млн тенге. В районах Алматинской области, участвующих в продовольственном поясе города Алматы, в 2018 году запущен 21 инвестиционный проект на сумму 14,2 млрд тенге, создано 545 новых рабочих мест.

По итогам прошлого года более 14% всего производства продуктов питания в стоимостном выражении пришлось именно на Алматинскую область, лидирующую среди всех регионов РК по этому показателю: 221,2 млрд тг, +24,9% за год. Всего по РК за январь–декабрь 2018-го было произведено продуктов питания на 1,56 трлн тг — плюс 5,3% к 2017-му (индекс промышленного производства — 101,6%).

Только за первое полугодие пищевики страны выпустили продукции на 756,8 млрд тенге — на 1,2% больше, чем годом ранее (индекс промышленного производства — 101,3%).

Наибольшие объемы традиционно пришлись на мукомольную сферу (137,4 млрд тг), производство молочной продукции (132,7 млрд тг) и мясопереработку (124,2 млрд тг).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!