В западном Казахстане открылся первый дилерский центр Lexus

Общая площадь объекта составляет около 800 кв. м.

На днях состоялась официальная церемония открытия центра в Актобе. Общая площадь объекта составляет около 800 кв. м. В здании имеется современный шоу-рум зал, который позволяет продемонстрировать полный модельный ряд автомобилей Lexus в Казахстане.

Это третий дилерский центр бренда на территории страны. Объект принадлежит ТОО "Авто центр Актобе", финансовым партнером проекта выступил Банк ВТБ (Казахстан).

- Принимая решение о финансировании бизнеса, наш банк руководствуется не только финансовыми показателями компаний, мы уделяем особое внимание полноценности и целеустремленности компании, её миссии, а также влиянию её деятельности на социально-экономическую сферу, - отметил на церемонии открытия председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. - Компания "Авто центр Актобе" продемонстрировала отличные показатели по всем этим направлениям. Мы с радостью поддержали нашего клиента и желаем компании дальнейшего процветания на благо общества.

Банк сотрудничает с компанией уже более 5 лет. Помимо инвестиционного финансирования на возведение и запуск Lexus центра, ТОО "Авто центр Актобе" пользуется такими продуктами ВТБ, как кредитные линии на пополнение оборотных средств, зарплатный проект, расчетно-кассовое обслуживание, депозиты для юрлиц и т.д. Это партнерство способствует социально экономическому развитию региона: созданию новых рабочих мест и повышению налоговых отчислений в бюджет.

- Банк ВТБ – наш надежный партнер, который активно помогает нам развивать бизнес. Мы высоко ценим индивидуальный подход, комфортное обслуживание и конечно, выгодные финансовые продукты и услуги этого банка, - отметил Сергей Никитин, коммерческий директор ТОО "Автоцентр Актобе".

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